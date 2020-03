Maltese - Il romanzo del commissario: Stasera primo appuntamento in replica su Rai2

Anticipazioni TV

Primo appuntamento con le repliche della miniserie che vede protagonista Kim Rossi Stuart.

Torna stasera in replica su Rai 2, Maltese - Il romanzo del commissario, miniserie in 4 puntate per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, chiamato a dirigere una cast che vede - accanto al protagonista Kim Rossi Stuart, nei panni di Dario Maltese, commissario capo della Questura di Trapani impegnato nella lotta alla mafia -: Valeria Solarino, Rike Schmid, Francesco Scianna, Enrico LoVerso, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Antonio Milo, Eros Pagni e Michela Cescon. Una grande storia Italiana ambientata nelle atmosfere seppiate di una Trapani sospesa nel tempo - nel resto dell'Italia sono gli anni settanta, 1976 per la precisione - dove il commissario Maltese torna, dopo un'assenza lunga di vent'anni, con lo scopo di indagare sulla morte di un amico. I personaggi che si muovono davanti alla camera, le indagini nelle quali sono impegnati, rimandano ai fatti reali che hanno segnato la storia del nostro Paese...

Maltese - Il romanzo del commissario: Clip della Fiction con Kim Rossi Stuart

Maltese - Il romanzo del commissario: le Anticipazioni della prima puntata

Dopo vent'anni passati nella Capitale, il commissario Dario Maltese torna a Trapani, nella sua Sicilia, per fare da testimone di nozze a Gianni, amico d'infanzia e collega, anche lui commissario nella cittadina affacciata sul mare. Alla vigilia del matrimonio, un evento tragico sconvolge il protagonista al punto da fargli prendere una decisione importante: davanti ai suoi occhi si compie il brutale omicidio di Gianni e della sua futura moglie; Maltese non può fingersi indifferente, sente il dovere di indagare sull'episodio e per farlo si trasferisce in pianta stabile nella città natale. Assumendo l'incarico che era stato dell'amico, presto intuisce che si è trattato di un omicidio di stampo mafioso, ma la parola mafia in città suona come una favoletta, un'invenzione congeniata da scrittori e giornalisti, e le istituzioni stesse desiderano archiviare in fretta il caso anche a scapito della verità. Maltese comunque avrà l'appoggio della sua squadra e di due alleati esterni, un giornalista e la sua compagna fotografa. E proprio uno scatto di quest'ultima potrà sbloccare la situazione.

L'Appuntamento con Maltese - Il romanzo del commissario è per stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20