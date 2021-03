Màkari: Stasera su Rai 1 l'Ultima Puntata della Fiction, ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Anche le cose belle devono finire, come ben sappiamo, è il caso anche di Màkari la fiction dagli ottimi ascolti di questa stagione di Rai 1 che con La fabbrica delle stelle stasera presenta la quarta e ultima puntata.

Una dose troppo omeopatica, per i milioni di italiani che si sono affezionati a Saverio Lamanna, scopertosi scrittore con il vizio dell’investigazione, e a Màkari, la nuova fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Gaetano Savattieri, pubblicati da Sellerio. Claudio Gioè ci ha condotto negli scenari splendidi della Sicilia, fra il mare incontaminato e la natura aspra e seducente, non dimenticando le dinamiche sociali di quella terra, contraddizioni incluse, ma anche la meravigliosa attitudine alla vita con ironia e gusto per le cose belle.

Stasera si arriva al culmine, con la quarta e ultima puntata dal titolo La fabbrica delle stelle, sempre fra giallo, commedia e melò, sempre per la regia di Michele Soavi. Alle 21.25 di lunedì 29 marzo tutti su Rai 1 per scoprire se continuerà la storia d’amore fra Saverio e Suleima (Ester Pantano), con in mente l’interrogativo: ci sarà una seconda stagione di Màkari? Ma questa è un’altra storia.

Anticipazione sulla trama de La fabbrica delle stelle

Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano. Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono decidere del loro futuro insieme, o meno. Fra l’altro Suleima è assai nervosa e tesa. Ha una novità, ancora più dirompente dell’imminente separazione, e non sarà facile comunicarla al suo compagno. A complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che Saverio ‐ a causa della cronica penuria di soldi ‐ non può rifiutare: viene assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice. Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello immediatamente a suo agio nello spumeggiante mondo festivaliero.

In realtà, il lavoro di ufficio stampa è poco più di una copertura: il vero motivo per cui Lamanna è stato assunto è proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira, che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più fuori controllo. Saverio però fallisce il suo compito di guardia del corpo: una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata. Saverio è attanagliato dal senso di colpa e, più determinato che mai, decide che non se ne andrà di là finché non troverà il colpevole