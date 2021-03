Màkari, le anticipazioni su I colpevoli sono matti, prima indagine in Paradiso nella nuova serie di Rai 1

Anticipazioni TV

Una Sicilia che lascia a bocca aperta per la sua bellezza, specie di questi tempi reclusi, è al centro di I colpevoli sono matti, primo episodio della nuova serie televisiva per Rai 1 dal titolo Màkari, come la splendida località in provincia di Trapani.

Claudio Gioè è di ritorno in Sicilia, sempre per una fiction televisiva, ma questa volta non c’entra la mafia, come ne Il capo dei capi, visto che Màkari è l’adattamento dei romanzi gialli, ma non solo, di Gaetano Savatteri.

Saverio Lamanna torna nella sua terra, la Sicilia. Lo vediamo fra Scilla e Cariddi comunicare al padre, in una versione dei fatti liberamente intesa, di aver lasciato il posto di prestigio che occupava a Roma, come portavoce al Viminale. Quella ben diversa, è la reazione che Saverio ha quando arriva, non nella natia Palermo, ma nella casetta in cima al golfo di Màkari dove ha passato tante estati, conservando mille ricordi. Se lui sembra quasi perplesso per lo stato brado della magione, con tanto di foglie secche a popolarla in ogni dove, noi telespettatori rimaniamo letteralmente a bocca aperta per lo splendore della vista, per il mare celeste e trasparente e la natura selvaggia e ipnotica di questo angolo di Paradiso siciliano, a due passi da San Vito Lo Capo.

Saverio Lamanna (Claudio Gioè) è un giornalista, molti anni prima anche uno scrittore, anche se per un solo libro, ma il ritorno in Sicilia sembra fargli tornare la vena creativa, la voglia di trasformare in libri le inchieste criminali che la curiosità lo spinge a seguire, dando il tormento alle autorità inquirenti locali. Per farlo si aiuta con il suo Sancho Panza, Peppe Piccionello (Domenico Centamore), a metà fra l’amico e il tuttofare, sorta di concentrato di sicilianità e simpatia, con la giusta dose di eccentricità. A concludere il triangolo, solo investigativo, per carità, la bella Suleima (Ester Pantano) dal nome di farfalla, studentessa a Firenze di ritorno in Sicilia per un lavoretto estivo, che diventa la partner di Saverio.

Le anticipazioni su I colpevoli sono matti

I colpevoli sono matti, è questo il titolo del primo di quattro episodi di Màkari, diretto da Michele Soavi, prodotto dalla Palomar, che sembra voler trovare una nuova serie televisiva per Rai Fiction ambientata in Sicilia capace di ripercorrere il successo del Commissario Montalbano. Per farlo si è affidata allo stesso sceneggiatore, Francesco Bruni, affiancato da Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli, e alle avventure di un investigatore per passione, al centro da una serie di romanzi pubblicati dalla casa editrice Sellerio e scritti da Gaetano Savatteri.

Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per leccarsi le ferite e riflettere, inaugura invece una nuova vita. A Màkari Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che è subito uno spiraglio di luce, la possibilità di un amore. Ma saranno soprattutto la vicenda di un bambino, morto in circostanze tutt’altro che chiare, e il dramma di un operaio che ha perso il posto dopo trent’anni di duro lavoro a strapparlo dal proprio senso di fallimento e a fargli scoprire la sua più autentica vocazione, quella di scrittore. Uno scrittore con un particolare fiuto per le indagini che, quando si imbatte in un mistero, è determinato ad andare fino in fondo.