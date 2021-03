Màkari la prossima settimana si trasformerà in una Fabbrica delle stelle

Anticipazioni TV

Con la prossima puntata si chiuderà, per ora, la fiction Rai Màkari, con un quarto episodio pieno di sorprese, in cui Suleima e Saverio dovranno affrontare il rischio di un futuro a distanza.

L’estate è stata calda, lunga e appassionata, per Saverio e Suleima, ma la vita reale, la routine quotidiana è in agguato, e Suleima deve affrontare una proposta di lavoro a Milano, non poco lontano da Màkari, con il suo splendido golfo che ospita la fiction siciliana di successo di questa stagione televisiva, tratta dalle storie scritte per Sellerio da Gaetano Savatteri. È giunto il momento della fine, del quarto episodio che segna la conclusione di questa prima stagione della fiction, la prossima settimana, con La fabbrica delle stelle, in onda su Rai 1 lunedì 29 marzo, in prima serata.

Se Saverio (Claudio Gioè) è il protagonista, e con lui la sua amata Suleima (Ester Pantano), uno dei caratteristi di lusso, di quelli che fanno ridere e ruba la scena, è senz’altro Peppe Piccionello, un Sancho Panza siciliano, a passi di infradito e bermuda, interpretato dal bravo Domenico Centamore. Un vero rappresentante dell’arte di arrangiarsi sicula, con un senso cristallino di cosa voglia dire l’amicizia e degno contraltare al musone Saverio, visto che non si nega mai un sorriso e niente lo sconvolge, neanche i vizi atavici, fra archetipo e luogo comune, della loro comune terra, mare incluso.

Ma cosa succederà in questo ultimo episodio? Eccoci a vederlo insieme, visto che la prossima settimana l’amore fra Saverio e Suleima verrà messo a dura prova, visto che la ragazza otterrà il lavoro per cui aveva fatto un colloquio nell’episodio precedente. Quindi, vi domanderete, e noi con voi, per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti? Quello che è sicuro è che devono decidere se avere un futuro come coppia, oppure no. Un bivio chiave, insomma, non solo per loro due, ma per Màkari come serie, in generale.

Fra l’altro Suleima è particolarmente nervosa. Ha una novità che deve comunicare, se possibile ancora più importante e rivoluzionaria della distanza che li attenderà, più di mille chilometri. Una notizia che non sarà facile comunicare a Saverio. A incupire ulteriormente il clima a Màkari, come se ce ne fosse bisogno, c’è anche la necessità per Saverio di accettare un nuovo lavoro, a causa della cronica mancanza di soldi. Non può rifiutare, infatti, di fare da ufficio stampa per una ricca dama, Flaminia De Simone, e per il film della sorella Gea, regista e produttrice. Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme al fidato Piccionello, con la sua empatia spontanea subito a suo agio nel clima festivaliero.

In realtà, il lavoro è praticamente una copertura: il motivo reale per cui Saverio è stato assunto è per proteggere Gea dal fidanzato, Alo Pereira, un violento che già in passato ha alzato più volte le mani su di lei, senza che si rendesse mai conto del male fatto, anzi, sembra sempre più fuori controllo. Saverio però non riesce a difendere la donzella in pericolo, e fallisce: una mattina Gea De Simone viene trovata morta, ovviamente assassinata, altrimenti non ci troveremmo di fronte a un giallo. Il nostro (anti)eroe è sconvolto dal senso di colpa e, più determinato che mai, decide che non se ne andrà finché non troverà il colpevole.