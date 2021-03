Màkari: la prossima puntata della fiction RAI dimostrerà che È solo un gioco

Anticipazioni TV

Il mondo del calcio ha rappresentato casa per una giovane promessa, ormai adulto e vittima di un incidente. È il cugino di Saverio, che nella terza puntata di Màkari si getterà a capofitto nelle indagini più dolorose della sua carriera di indagatore dilettante.

È una terra benedetta dalla dea della bellezza, la Sicilia, e una delle perle dell’isola è Màkari con il suo golfo. Una cornice scelta dallo scrittore Gaetano Savatteri per ambientare le indagini dello scrittore Saverio Lamanna, pubblicate da una casa editrice sinonimo di garanzia come Sellerio. Saverio è ormai tornato a Màkari e sarà alle prese, nella terza puntata in onda in prima serata su Rai 1 il 22 marzo, con la morte di una persona a lui cara.

È il cugino, Franco Rizzo, la vittima di questo episodio, da ragazzo una grande speranza del calcio. A dirla tutta, Saverio non si ricorda neanche bene di lui, ma dopo la sua morte in un incidente il padre lo spinge a partecipare ai funerali. Vittima, l’abbiamo definito, e non a caso, visto che l’investigatore dilettante sembra presto convinto come non sia morto per un incidente, il cucgino, ma sia stato assassinato.

A questo punto le indagini riporteranno vivo il ricordo di quel bambino con cui Saverio era cresciuto e a cui aveva voluto molto bene, confermando come la rimozione del ricordo sia per lui una costante, messa in atto per non soffrire e non farsi vincere dal dolore. Qualcosa di simile a quanto accaduto, e ancora rimosso, in occasione della morte della madre. Una pagina devastante della sua vita che presto tornerà a galla anche nel presente di Saverio.

Bellezza e morte, una combinazione storicamente sempre viva in quella terra bagnata da un mare meraviglioso. Una terra che ha stregato anche il regista di Màkari, Michele Soavi, che ha evocato addirittura una frase di Federico II di Svevia per descriverla. “Non invidio a Dio il Paradiso, perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”. Chissà come ne pensa il ‘nostro’, il sempre più lanciato scrittore Saverio Lamanna, visto che nella prossima puntata avrà un colloquio a Milano, col rischio di lasciarla di nuovo, l’isola e l’oasi di Màkuri, compromettendo la relazione con la splendida Suleima.

È solo un gioco è il terzo appuntamento con Màkari, una serie firmata Palomar e Rai Fiction, diretta da Michele Soavi e con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore.