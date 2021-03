Màkari, Intervista esclusiva a Ester Pantano: "Ci saranno dei risvolti inaspettati tra Suleima e Saverio Lamanna"

Anticipazioni TV

Ester Pantano, la bellissima interprete di Suleima in Màkari, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Stasera, lunedì 22 marzo 2021, andrà in onda la terza puntata di Màkari, la fiction campione d'ascolti ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri e ambientata sulle bellissime coste del Trapanese. Tra i protagonisti della serie anche l'affascinante Ester Pantano, giovane e talentuosa attrice entrata nel cuore di milioni di telespettatori per aver preso parte a diverse serie di successo come Il Commissario Montalbano, Imma Tataranni - Sostituto procuratore - e per aver recitato nei film La Mossa del Cavallo, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, e Notti Magiche di Paolo Virzì. In Màkari, Ester interpreta Suleima, una giovane e intraprendente studentessa di architettura che riesce a conquistare Saverio Lamanna, scrittore e giornalista all'apice della sua carriera.

Sull'onda del successo di Màkari, la mini-serie targata Rai con Claudio Gioè, ecco cosa Ester Pantano ha raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it.

Ciao Ester, come nasce la tua passione per la recitazione?

Ho iniziato prima a cantare e poi a recitare. La mia passione per la recitazione nasce dalla necessità di imparare a stare sul palco. Ho deciso di fare dei corsi di recitazione per acquisire maggiore consapevolezza e accettazione di me stessa. Elementi che si sono rivelati fondamentali e necessari per affrontare il pubblico e imparare a gestire le emozioni.

Dopo Il Commissario Montalbano, la Mossa del Cavallo e Imma Tataranni, è arrivato il progetto Màkari. Tra tutti i personaggi interpretati, ce n'è uno che ti ha coinvolta in particolar modo?

Si. Io sono profondamente innamorata di quello che è stato il percorso per costruire il personaggio di Trisina Cicero, la giovane vedova de La Mossa del Cavallo. Sono attratta dalla ricerca e lo studio di quello che erano le donne dell'800 in Sicilia.

Màkari viene vista come l'erede de Il Commissario Montalbano...

Entrambi hanno in comune Sellerio Editore. Come Il Commissario Montalbano, Màkari è un crime da risolvere e l'ambientazione resta la bellissima Sicilia. Saverio è uno sbirro di penna, uno scrittore che, attraverso gli eventi, cerca di ritrovare l'ispirazione, mentre Montalbano lo fa di mestiere. La realtà di Montalbano, poi, è inventata da Camilleri.

Stasera ti rivedremo nei panni della bella e determinata Suleima. Puoi anticiparci qualcosa sull'evoluzione del tuo personaggio?

Ci sono molte analogie tra me e Suleima. In primis la voglia di lavorare duramente ed essere indipendenti. Poi il sogno, Suleima è una sognatrice molto attenta alla cura della persona che ama. Suleima confermerà di avere un carattere forte, non abbandonerà tutto per un uomo, ma continuerà a tenere il punto. Ci saranno dei risvolti inaspettati nel rapporto con Saverio Lamanna. È stato bello lavorare con Claudio Gioè.

Secondo te quale è la chiave del successo di questa serie? Ci sarà una seconda stagione?

Il racconto puro e veritiero della Sicilia. Gaetano Savatteri ha inserito in Màkari le problematiche quotidiane di una Sicilia odierna e autentica. Nei libri di Savatteri, ai quali Màkari si ispira, lo scrittore sceglie di parlare della mafia, ma in termini di inefficenze territoriali e sociali. Una seconda stagione è possibile. Come già dichiarato in conferenza dal produttore Carlo Degli Esposti, tutto dipenderà dagli ascolti. Speriamo!

Dove ti vedremo prossimamente?

Sto lavorando alla seconda stagione di Imma Tataranni. Ci sono anche altri progetti in cantiere, ma al momento non posso dire nulla.

Foto Lucia Iuorio