Màkari: ci sarà una Seconda Stagione?

La prima stagione di Màkari è finita, lasciando in sospeso e sorpresi molto telespettatori, visto che sono davvero tanti gli italiani che si sono affezionati a questa fiction nata come possibile erede di Montalbano, quantomeno in termine di successo di ascolti.

La prima stagione di Màkari, una delle fiction sorpresa dell’anno, si è appena conclusa e già sono milioni a sentirsi un po’ orfani. Ci sarà una seconda stagione? È stato un successo, il tentativo di replicare quello di Montalbano, ormai arrivato alle ultime battute, con una nuova fiction gialla, ambientata in Sicilia, prodotta da Palomar e tratta da una serie di racconti e romanzi pubblicati da Sellerio. È Gaetano Savatteri l’autore in questione, che ha quindi raccolto idealmente il testimone da Andrea Camilleri.

“Vediamo cosa deciderà il pubblico e la RAI, da martedì ne parleremo”. Parole prudenti quelle del produttore Carlo Degli Esposti, con cui ha risposto a un precisa domanda, che è anche la nostra, cioè: ‘Ci sarà una seconda stagione?’, in occasione della presentazione alla stampa di Màkari.

Ma ci sarebbe già disponibile del materiale pubblicato da Savatteri, con protagonista Lamanna? Ricerca facile, basta andare sulla sua bibliografia e ci rendiamo conto come ce ne sia in abbondanza. Tre sono i romanzi della serie con protagonista Lamanna e Piccionello, uno dei quali solo è stato già trasformato in film in questa stagione. È proprio l’ultimo episodio, La fabbrica delle stelle. Ce ne sono ancora due pronti per essere girati, e sono Il delitto di Kolymbetra e Il lusso della giovinezza, mentre gli altri tre episodi finora andati in onda sono tratti dai seguenti racconti: I colpevoli sono matti, Il fatto viene dopo, La regola dello svantaggio, È solo un gioco.

Insomma, restano ancora quattro racconti, oltre ai due romanzi, pronti per costituire, perché no, una seconda stagione bella ricca di Màkari. Detto questo, Savatteri nel frattempo sicuramente produrrà nuovi racconti, materiale quindi bello pronto magari addirittura per una terza serie, non certo da escludere visto il successo di ascolti della prima. Andiamo a vedere, infatti, come sono andati in termine di ascolti: la prima puntata ha ottenuto 6 milioni e 744 mila telespettatori, con uno share del 28,1%, la seconda 6 milioni e 196 mila per il 25,9%, la terza 6 milioni 389 mila spettatori con uno share del 26,5%.

Risultati ottimi, ulteriore conferma oggettiva di come sia altamente probabile, ci sentiamo proprio di dirlo, la produzione di una seconda stagione di Màkari.