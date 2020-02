Mai scherzare con le stelle!: da Stasera su Rai la quarta stagione di "Purché Finisca bene"

Anticipazioni TV

Il film di Matteo Oleotto con Alessandro Roia, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli e Emanuela Grimalda inaugura questa sera il quarto ciclo delle commedie Pepito Produzioni e Rai Fiction.

Mai scherzare con le stelle!, diretto da Matteo Oleotto con protagonisti Alessandro Roia e Pilar Fogliati è il film che inaugura stasera su Rai 1, martedì 11 febbraio, il quarto ciclo della collana "Purché Finisca Bene", le commedie prodotte da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale, esaltando l'ironia e i buoni sentimenti che accompagnano le nostre vite.



Saranno due i film di questo nuovo ciclo, entrambi con protagonisti nomi e volti popolari del piccolo e grande schermo. Il secondo film, intitolato Al Posto Suo, diretto da Riccardo Donna con protagonisti Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino, Andrea Bosca, Liz Solari, Roberto Citran e Mauro Serio, andrà in onda martedì prossimo 18 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1.

Trama, Cast e Trailer di Mai scherzare con le stelle!

In Mai Scherzare con le Stelle!, Pilar Fogliati è Ines, una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Per un banale incidente domestico, conosce il suo vicino Alfredo (Alessandro Roia), un ricercatore di robotica dell'Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi... e molto di più!

Oltre ai due protagonisti principali, il cast del film comprende Carlotta Natoli nel ruolo di Rosalyn, Emanuela Grimalda in quello di Marina, Fiorenza Pieri nei panni di Erika, Adriano Pantaleo in quelli di Roberto, Maurizio Fanin nel ruolo di Antonio e Ariella Reggio in quello di Luisa.



Mai Scherzare con le Stelle!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Al Posto Suo: Anticipazioni sul prossimo Film





Il secondo film del ciclo Purché Finisca Bene 4, andrà in onda martedì 18 febbraio 2020 in prima serata su Rai1.

In Al Posto Suo Alessandro Tiberi interpreta due gemelli, Damiano e Chicco. Uno è un manager senza scrupoli e l'altro è uno spirito libero che si guadagna da vivere facendo il rider. Il padre, Cesare (Roberto Citran), li costringe a scambiarsi di ruolo: per non perdere l'eredità dovranno vivere per un mese l'uno la vita dell'altro...

L'appuntamento con il film Mai Scherzare con le stelle!, il primo del quarto ciclo della collana "Purché Finisca Bene" è per Stasera, martedì 11 febbraio 2020, alle 21.25 su Rai 1