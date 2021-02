Made in Italy: stasera su Canale 5 l'ultima puntata

Anticipazioni TV

Lasciamo stasera con l'ultima puntata Greta Ferro, Margherita Buy, Giuseppe Cederna e tutti i protagonisti di Made in Italy, la serie di Canale 5 dedicata alla nascita e ai personaggi del mondo della moda italiana nella Milano degli anni Settanta.

Si conclude stasera 3 febbraio alle 21.45 su Canale 5 Made in Italy, la serie nata da un'idea di Camilla Nesbitt per Taodue e Mediaset, in streaming per gli abbonati anche su Amazon Prime Video. In quattro puntate ambientate nella vivace Milano degli anni Settanta, abbiamo assistito alle avventure di Irene Mastrangelo, una giovane e ingenua Cenerentola che, arrivata per caso nella redazione della rivista di moda Appeal, diventa una giornalista appassionata al suo lavoro ed entra in contatto con le firme, affermate e nascenti, che rendono la moda italiana celebre nel mondo. Contemporaneamente, Irene cresce professionalmente e sentimentalmente, con gli inevitabili errori del caso. Diamo dunque addio stasera alla redazione, ritratta da attori come Margherita Buy, Giuseppe Cederna, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti e Sergio Albelli, e alle numerose guest star della serie, da Marco Bocci a Raoul Bova, da Enrico Loverso a Claudia Pandolfi, Stefania Rocca, Nicoletta Romanoff e molti altri.

Made in Italy: anticipazioni sulla trama dell'ultima puntata in onda il 3 febbraio

Mandata per lavoro a Idea Como, un'innovativa occasione di incontro tra stilisti e produttori di tessuti, organizzata dal celebre imprenditore Beppe Modenese (Bebo Storti), Irene a sorpresa ritrova il bel Davide Frangi (Andrea Bosca), che le aveva salvato la carriera quando lei aveva perso i bozzetti che le aveva affidato Giorgio Armani, e che la invita a cena. La loro serata finisce in un hotel di Bellagio, a coronare la loro attrazione, anche se Irene scopre qualcosa che non sapeva su di lui. Intanto Monica, che ha trovato un appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, un bravo ragazzo figlio della sua bisbetica padrona di casa, e sembra aver messo la testa a posto. Il vicedirettore Nava e Ludovica, che sono anche amanti, abbandonano a sorpresa Appeal per fondare una rivista concorrente, Fascino, sottraendo alla vecchia redazione i migliori fotografi di moda. Il direttore di Appeal, Frattini, rivela a Rita di essere gravemente malato e di volerle lasciare la conduzione della rivista. Quando la situazione sembra ormai compromessa, sarà proprio l'entusiasmo di Irene a far ripartire le speranze di tutti: il mondo della moda sta cambiando e lei andrà a New York per l'inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci, sicura di trovare nella eccitante Grande Mela dei fotografi al passo coi tempi.

Se volete recuperare gratuitamente le puntate di Made in Italy, le trovate su Mediaset Play.