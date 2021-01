Made in Italy, Anticipazioni: stasera su Canale 5 la Seconda Puntata della serie

Anticipazioni TV

In onda stasera 20 gennaio su Canale 5 la seconda puntata di Made in Italy, storia di formazione della giovane giornalista Irene nel mondo della moda italiana negli anni Settanta. La trama della puntata.

Va in onda stasera alle 21.45 su Canale 5 la seconda puntata della serie Taodue indeata da Camilla Nesbitt per Mediaset, Made in Italy, che ha finalmente debuttato in chiaro ma resta disponibile per gli abbonati, interamente, su Amazon Prime Video. Nella serie ci ritroviamo a metà anni Settanta, in una Milano ricca di stimoli e di cultura, ma anche di scontri sociali e violenze politiche. È in quello sfondo che si colloca la formazione professionale e sentimentale di Irene Mastrangelo, una studentessa che diventa giornalista nella redazione della rivista di moda Appeal, ed entra in contatto con gli stilisti che crearono il concetto di Made in Italy, esportato in tutto il mondo. Greta Ferro, modella e attrice, è la protagonista al suo primo ruolo, mentre Margherita Buy è la sua caporedattrice e mentore Rita Pasini, in un cast che comprende molti nomi noti del grande e del piccolo schermo, come Giuseppe Cederna, Sergio Albelli, Valentina Carnelutti, Maurizio Lastrico, Ninni Bruschetta, Fiammetta Cicogna e Marco Bocci e, nei ruoli degli stilisti, le cui creazioni vengono raccontate tra fantasia e realtà, importanti guest star come Enrico Lo Verso e Claudia Pandolfi (Ottavio e Rosita Missoni), Raoul Bova (Giorgio Armani), Stefania Rocca (Krizia) e Nicoletta Romanoff (Raffaella "Lella" Curiel).

Made in Italy: dove eravamo rimasti...

Nella prima puntata abbiamo conosciuto Irene Mastrangelo, una studentessa divisa tra l'educazione tradizionale ricevuta dai suoi, di origini meridionali, e la voglia di cambiamento che è nell'aria e che una ragazza intelligente come lei sente e ammira. Entrata come stagista nella redazione della rivista di moda Appeal, nonostante lo scetticismo dei colleghi e la contrarietà dei suoi, viene presa sotto la protezione della severa caporedattrice Rita Pasini, che la porta a conoscere il geniale inventore della moda pret-a-porter, Sergio Albini. Nella vita privata, Irene dopo l'ennesimo litigio decide di trasferirsi dalla collega Monica, e conosce il bel fotografo John Sassi, suscitando la gelosia del fidanzato. Quando Rita non si presenta alla sfilata triennale di Krizia, Irene con uno stratagemma riesce a entrare e a farsi concedere un'intervista.

Made in Italy: la puntata del 20 gennaio

Nella puntata in onda stasera, Monica e Irene vengono messe alla prova professionalmente, anche se all'interno della redazione di Appeal, con l'eccezione del grafico Filippo e del direttore, molto amico di Rita Pasini, ci sono due fazioni ben distinte, e non tutti vedono di buon occhio la loro intraprendenza. Mentre Monica ha l'idea per un servizio originale di moda per bambini, Irene deve recarsi da Rosita e Ottavio Missoni a Sumirago per ritirare degli abiti per un servizio. Una volta lì, capisce che è un'occasione più unica che rara per portare ad Appeal un'altra intervista realizzata da lei, ma il vicedirettore Nava non apprezza minimamente la sua iniziativa. La ragazza riesce poi ad arrivare in tempo alla cena coi genitori del “fidanzato” Luigi, che finisce in modo inatteso. Dopo esser tornata single, le viene affidato un servizio fotografico da realizzare con John Sassi per Lella Curiel, da svolgere in Marocco. Quando la modella, Helena, esagera con l'alcol e non è in grado di posare. Irene convince John, con cui finisce a letto, a sostituirla con una bellissima cameriera del luogo, ma il servizio che ne risulta, troppo avanti sui tempi, non avrà il successo sperato.

Made in Italy va in onda tutti i mercoledì in prima serata su Canale 5 ed è possibile rivedere gli episodi su Mediaset play.