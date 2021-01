Made in Italy, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 27 gennaio su Canale 5

Anticipazioni TV

Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie Made in Italy, sulle avventure di una ragazza nel magico mondo della moda italiana negli anni Settanta. Anticipazioni sulla trama della terza puntata in onda il 27 gennaio.

La terza puntata di Made in Italy, la serie dedicata da Canale 5 alla moda italiana, brillante incrocio tra le atmosfere di Ugly Betty e quelle de Il diavolo veste Prada, ma con un pragmatismo e una creatività tutte nostre, come il periodo che racconta, andrà in onda il 27 gennaio, sempre in prima serata. Qua vi diamo alcune anticipazioni su quello che vedremo. Nella vita professionale Irene incontrerà Giorgio Armani (interpretato da Raoul Bova, amico anche nella vita dello stilista) alle prese con la sua prima collezione, e le sorprese nella sua vita non mancheranno, nemmeno dal punto di vista sentimentale, con un nuovo incontro nella sua vita, dopo il flirt col bel fotografo dongiovanni John Sassi.

Made in Italy: Anticipazioni sulla puntata in onda il 27 gennaio

Irene supera l'esame da giornalista, con un po' di aiuto da parte della sorte. Rita Pasini le chiede di accompagnarla dal giovane stilista Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione. Irene riesce a conquistarne la fiducia e a convincerlo a pesare per la copertina di Appeal. Durante una serata di festeggiamenti con gli amici, conosce in un locale Davide Frangi, un uomo affascinante, che la aiuterà a risolvere un grosso pasticcio che potrebbe costarle caro. Nel frattempo Filippo, innamorato di un giovane tossicodipendente, viene pestato a sangue dagli spacciatori. Il figlio di Rita, Simone, frequenta ambienti estremisti di sinitra ed è osservato dalla questura. Lei dovrebbe recarsi a Roma per intervistare Valentino, ma affida l'incarico a Irene e Monica per poter offrire il suo aiuto al figlio, che lo ha sempre respinto. Lo stilista, offeso, rifiuta di ricevere le ragazze, che quando tornano a Milano si trovano anche buttate fuori casa.

Made in Italy va in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 e le puntate sono recuperabili in streaming su Mediaset Play. Se siete abbonati, le potete vedere anche su Amazon Prime Video.