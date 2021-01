Made in Italy, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 20 gennaio

Anticipazioni TV

La seconda puntata di Made in Italy, la serie sulla moda con Greta Ferro e Margherita Buy, andrà in onda sul Canale 5 il prossimo mercoledì 20 gennaio. Alcune anticipazioni sulla trama.

Dopo la prima puntata di Made in Italy, andata in onda il 13 gennaio su Canale 5, ci addentriamo ancora di più nelle vicende personali e professionali di Irene Mastrangelo (Greta Ferro), che continua il suo apprendistato come giornalista di moda alla rivista Appeal. La serie in quattro appuntamenti, ideata da Camilla Nesbitt e prodotta da Taodue ci porta, con una bella ricostruzione, negli anni Settanta, quando Milano si impone come capitale della moda. Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata.

Anticipazioni sulla puntata in onda il 20 gennaio

Monica e Irene si trovano messe alla prova nel lavoro da Appeal, anche se all'interno della redazione, a parte il grafico Filippo, non tutti vedono di buon occhio la loro intraprendenza. Mentre Monica ha l'idea vincente per un servizio originale di moda per bambini, Irene deve recarsi da Rosita e Ottavio Missoni (Claudia Pandolfi e Enrico Lo Verso) a Sumirago, per ritirare degli abiti per un servizio. Una volta lì, capisce che è l'occasione per intervistare lo stilista. Il vicedirettore Nava (Sergio Albelli) non apprezza minimamente la sua iniziativa. La ragazza riesce ad arrivare in tempo alla cena coi genitori del “fidanzato” Luigi, che finisce in modo inatteso. Dopo esser tornata single, le viene affidato da Rita Pasini (Margherita Buy) un servizio fotografico da realizzare con John Sassi (Marco Bocci) per Lella Curiel (Nicoletta Romanoff) da svolgere in Marocco. La modella, Helena, esagera con l'alcol e non è in grado di posare. Irene convince John, con cui finisce a letto, a sostituirla con una bellissima cameriera, ma la sua decisione non avrà il successo sperato ad Appeal.

Made in Italy va in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5, in chiaro, e, per gli abbonati, è in streaming su Amazon Prime Video.