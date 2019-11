Luisa Spagnoli: in onda stasera su Rai1 il Film TV Fiction con Luisa Ranieri

Anticipazioni TV

In onda stasera il film per la TV sulla nota stilista italiana, interpretata da Luisa Ranieri.

Andrà in onda stasera, martedì 26 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, la il Film TV Fiction Luisa Spagnoli. Il film diretto da Lodovico Gasparini racconta la storia di una donna di umili origini ma di grande determinazione, che nei primi anni del Novecento, tra difficoltà e radicati retaggi culturali, trasformò i suoi sogni in "impresa". Nel cast troviamo Luisa Ranieri, nei panni di Luisa Spagnoli, Vinicio Marchioni, Gianmarco Tognazzi, Massimo Dapporto, Matteo Martari e Franco Castellano.

Luisa Spagnoli, la trama del film in replica in onda stasera su Rai1

Perugia, primi del Novecento. La giovane Luisa Spagnoli, di umili origini ma di grandissima determinazione, decide di rilevare una piccola confetteria ormai in abbandono. Lo fa per sfuggire al destino che la vorrebbe casalinga o sotto padrone; lo fa per dare un futuro anche ai tre figli avuti dal suo amato marito Annibale, musicista valente ma quasi del tutto privo di senso pratico. È Luisa infatti a guidare quella che sembra fin dall'inizio un’impresa disperata. A Perugia l’economia ristagna, la gente non ha molto da spendere, ma Luisa è una fucina di intuizioni e non solo dolciarie. Per realizzare il suo sogno, Luisa lavora fino a notte fonda con grandissimi sacrifici, ma il rischio fallimento è sempre dietro l’angolo, forse per questo Luisa tenta un gesto molto audace per una donna dell'epoca: propone ai Buitoni, già allora noti industriali, un’alleanza. Nasce la società destinata a innovare profondamente il modo di produrre, vendere, pubblicizzare, gestire il personale, consumare cioccolate, caramelle, dolciumi: la Perugina.

Il capostipite dei Buitoni, Francesco, incarica il figlio minore, Giovanni, di risanare i conti della Perugina. Lui e Luisa sono caratteri forti e lo scontro fin dall'inizio è inevitabile. Si detestano, poi imparano a stimarsi. Grazie agli sforzi congiunti la Perugina conquista quote sempre più rilevanti di mercato. Le industrie dolciarie del nord vedono minacciato il loro monopolio. È Leone Cravero, industriale spregiudicato e pronto a tutto, a minacciare l’affermazione crescente della Perugina. Ma Luisa e Giovanni riescono a sventare ogni insidia della concorrenza. Lavorare gomito a gomito, affrontare fianco a fianco le avversità, unisce Luisa e Giovanni. Nasce così una passione tra i due che divampa nonostante la differenza di età, ben 14 anni, e i rischi che i due amanti corrono in una città piccola come Perugia, dove presto la voce dell’adulterio inizia a circolare. Scoppia uno scandalo, ma Annibale sorprende tutti reagendo con grande dignità. Capisce quanto la moglie sia innamorata di Giovanni, più dinamico e pronto alle scommesse della vita, e non le da colpe, anzi, si fa da parte...

La Perugina è più forte che mai, sorta praticamente dal nulla, crea centinaia di posti di lavoro e vende i suoi prodotti ovunque, in Italia e nel mondo, portando il nome della città fino a New York. Con gli anni, però, il rapporto tra Luisa e Giovanni muta. È lei per prima che, per amore, rinuncia: comprende che Giovanni ha bisogno di una donna che gli possa dare dei figli, insiste per rendergli la libertà. Giovanni dapprima resiste, infine si trasferisce negli USA per curare gli interessi dell’azienda. Quasi a riempire il vuoto, Luisa si getta in un’altra impresa: la creazione di una casa di moda (quella che ancora oggi prende il suo nome). Ha sempre avuto un talento per la sartoria ed è convinta che non esista ancora una moda adatta alla donna moderna. La inventerà lei, cominciando con poche lavoranti. Luisa è lanciatissima in questa nuova avventura, quando purtroppo una gravissima malattia la colpisce...

Non perdete l'appuntamento di stasera con la replica del film Luisa Spagnoli, in onda su Rai1 alle 21.25.