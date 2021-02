Lui è Peggio di Me, la Seconda Puntata stasera su Rai3: gli ospiti di Giorgio Panariello e Marco Giallini

Anticipazioni TV

Prosegue con la seconda di quattro puntate lo show Lui è peggio di me, condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. Nuovi ospiti sono attesi per stasera 18 febbraio 2021.

Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell'uno corrisponde alla quinta dell'altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull'attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due conduttori dello show Lui è peggio di me convivono loro malgrado nello stesso teatro. Giorgio Panariello e Marco Giallini diventano intrattenitori della prima serata di Rai3, nella seconda puntata in onda stasera 18 febbraio alle 21:20.

A volte divertenti, a volte malinconici, i due entrano in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della propria tana. Si stimano, si riconoscono, ma hanno anche due personalità indipendenti. Nella puntata si questa sera, tra mologhi, interviste, canzoni e gag, interagiranno con vari ospiti: Paolo Bonolis, Fiorella Mannoia, Il Volo, Gigi D’Alessio, Clementino, Francesco Paolantoni e Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo. Lui è peggio di me è prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners.