Luce dei tuoi Occhi, Stasera su Canale 5 la Prima Puntata: Trama, Cast e Anticipazioni della Fiction

Anticipazioni TV

Anna Valle, nei panni di una ballerina, torna a Vicenza per ricongiungersi con una figlia che pare stia seguendo le sue orme. La fiction è Luce dei Tuoi Occhi, in partenza oggi su Canale 5. Ecco trama e cast.

UPDATE - La messa in onda della prima puntata di Luce dei tuoi occhi è stata rimandata al 22 settembre.

Va in onda a partire da stasera su Canale 5 la fiction Luce dei Tuoi Occhi, interpretata da Anna Valle e Giuseppe Zeno, per la regia di Fabrizio Costa. La storia segue Emma Conti, étoile di fama internazionale che da New York torna nella sua Vicenza, dopo aver ricevuto una lettera anonima che le sconvolge la vita: Emma infatti si era trasferita all'estero, certa della morte di sua figlia Alice, avvenuta alla nascita sedici anni prima. L'evento aveva posto fine all'amore per Davide (Bernardo Casertano), padre della piccola.

Stando alla lettera anonima, Alice non solo è ancora viva, ma sta studiando in un'accademia di danza a Vicenza, seguendo inconsapevolmente le orme della madre. Emma decide allora di tornare in Veneto e di indagare all'interno dell'Accademia, gestita tra l'altro da sua madre, cogliendo l'occasione per occuparsi di un Festival, ma così facendo riscoprirà le radici di sé stessa e forse aprirà il suo cuore a una nuova relazione. Si tratta di Enrico Leone, un professore di scienze attratto da lei, nonostante la distanza delle loro formazioni: i due si conoscono perché la figlia di lui è una delle allieve seguite da Emma all'Accademia. La vicenda sentimentale assumerà presto anche i contorni del thriller...

Il cast della fiction, che si dipana in sei puntate in prima serata su Canale 5, comprende tra gli altri anche Francesca Beggio, Paola Pitagora, Luca Bastianello, Maria Rosaria Russo, Riccardo De Rinaldis, Elisa Visari, Sabrina Martina, Gea Dall’Orto, Rebecca Antonaci, Stella Maya Epifani, Linda Pani, Matteo Pagani, Carla Ferraro, Yari Gugliucci.