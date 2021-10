Luce dei tuoi Occhi Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Terza Puntata della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Anticipazioni TV

Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, tra thriller e sentimento, prosegue in prima serata su Canale 5. Qualche anticipazione sulla terza puntata.

Oggi 5 ottobre 2021 va in onda in prima serata su Canale5, la terza puntata di Luce dei tuoi Occhi, la fiction sentimentale intrisa di thriller e interpretata da Anna Valle e Giuseppe Zeno. Ricordiamo che la protagonista è Emma, una ballerina che, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera anonima, torna nella sua Vicenza per insegnare danza nell'accademia di sua madre: qualcuno le ha scritto che sua figlia Alice, in teoria morta dopo il parto, è in realtà ancora viva ed è una delle allieve dell'accademia. Ma quale? Preparando le ragazze a un grande evento, Emma cercherà di scoprirlo, mentre attorno a lei misteri, intrighi e sentimenti s'intrecciano senza fine...

Luce dei tuoi Occhi: Dove eravamo rimasti...

Nella seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi, Emma Conti aveva affrontato lo stop alla sua coreografia, dopo che gli sponsor si erano tirati indietro, in seguito al suo coinvolgimento nell'incidente di Valentina, per il quale era indagata da Luisa Guerra. L'appoggio dello sponsor, Aurelio Fontana padre di Martina, ritorna comunque dopo che la figlia lo costringe a rivedere la sua decisione. Nessun'allieva ha comunque negato il suo continuo sostegno a Emma.

La donna ha nel frattempo scoperto che proprio Luisa Guerra è in realtà Linda Castelletti, figlia di un generale della base NATO di Gaeta, coinvolta in un caso di violenza quando era più giovane, sparando a Walter Marino, il violento padre naturale di Anita Guerra, che nel frattempo viene contattata da lui e decide pericolosamente di incontrarlo. È il professore Enrico Leoni a salvare miracolosamente Anita dal rapimento. L'episodio rivela a tutti che Luisa non è chi dice di essere, tanto che il suo attuale compagno Davide (ex di Emma) rimane sfavorevolmente colpito da questa drammatica reticenza.

In tutto questo, Emma ed Enrico cominciano ad avvicinarsi sempre di più...

Luce dei tuoi Occhi: le Anticipazioni della Puntata di Stasera

Toccherà questa volta al professor Enrico aprire il vaso di Pandora di verità dolorose e forse inconfessabili, mentre la sua relazione con Emma Conti non proseguirà nel modo più sereno possibile. La tensione per i risultati dei test di sua figlia Miranda si fa più forte e pare proprio che tra Emma ed Enrico ci sarà gelo. Chi sarà poi l'autore delle scritte minatorie che Emma legge in accademia? Avrà fatto bene Emma a tornare da New York per scavare nel passato? L'auto che ha travolto Valentina sarà trovata... ma l'identità del suo proprietario sarà una grossa sorpresa...

La Terza Puntata di Luce dei Tuoi Occhi va in onda Stasera, 5 ottobre 2021, su Canale5 alle 21.50.