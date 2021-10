Luce dei tuoi Occhi Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Sesta e Ultima Puntata della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Anticipazioni TV

La sesta e ultima puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi con Giuseppe Zeno e Anna Valle va in onda in prima serata su Canale 5, intrecciando come al solito sentimento e thriller.

Su Canale 5 oggi 27 ottobre in prima serata va in onda la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi Occhi, la fiction interpretata da Anna Valle e Giuseppe Zeno, in un intreccio di thriller e sentimenti. È tornata nella natìa Vicenza l'etoile Emma, a causa di una lettera anonima che le ha rivelato una clamorosa verità: sua figlia Alice, che doveva esser morta subito dopo il parto quindici anni prima, sarebbe ancora viva, tra le allieve dell'accademia di danza gestita dalla madre di Emma. Quest'ultima decide allora di accettare la preparazione di una coreografia per un evento, cercando allo stesso tempo di capire chi tra le ragazze selezionate potrebbe essere la sua scomparsa Alice. Nel complesso e rischioso tragitto, Emma lega sentimentalmente col professor Enrico Leoni (Zeno), padre di una delle ragazze

Luce dei tuoi Occhi: Dove eravamo rimasti...

Nella quinta puntata di Luce dei Tuoi Occhi si era scoperto che era stato Luigi ad avere investito Valentina: la confessione era in una lettera scritta poo prima di morire. A questo punto però Luca si è trovato incastrato, accusato di aver ucciso l'uomo per vendicare la sorella, ed è stato protetto da Emma ed Enrico. Nel frattempo è stato rivelato che nemmeno Sofia Romano può essere la figlia di Emma, soffrendo di una displasia ereditaria dell'anca. Anche Valentina appena dimessa ha dei problemi a riprendere la coreografia, ma Emma studia per lei una nuova esibizione ad hoc, mentre Enrico l'accoglie in casa per evitare che venga forzatamente ospitata in una casa-famiglia.

È peggiorata la posizione di Fontana: era stato lui a dare a Luigi 50.000 euro, mentre Emma ed Enrico hanno scoperto che il defunto aveva allestito illo tempore un traffico di neonati, e che quindi Martina non è la figlia naturale di Fontana. Di chi è? Luca è stato però arrestato, così Emma ed Enrico hanno dovuto raccontare tutto quello che hanno scoperto alla Guerra.

Per alterne vicende le vere ragioni della presenza di Emma a Vicenza vengono a galla, così la ballerina è costretta a raccontare tutto alle ragazze, che deluse dalla rivelazione abbandonano il progetto dell'esibizione. In tutto questo, Enrico è riuscito a ottenere un campione del DNA di Martina...

Luce dei tuoi Occhi: le Anticipazioni della Puntata di Stasera

La sesta puntata di Luce dei tuoi occhi (episodi undici e dodici) è il gran finale della stagione. È sul serio Martina la figlia di Emma Conti? Quale ruolo avrà avuto il fratello di Emma, Roberto, nella fatidica sparizione di Alice, quando sua sorella era sospesa tra la vita e la morte dopo il parto? E cosa nasconde la cognata Azzurra, che si occupò delle pratiche ospedaliere dell'etoile, che ormai ha per lo meno al suo fianco Enrico? In un momento di totale confusione, la nebbia si diraderà a sorpresa, rivelando a Emma la verità e riempiendo il lancinante vuoto nella sua vita? Consolazione sarà soltanto la sudata messa in scena dello spettacolo?

La Sesta Puntata di Luce dei Tuoi Occhi va in onda Stasera, 5 ottobre 2021, su Canale5 alle 21.50.