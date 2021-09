Luce dei tuoi Occhi Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Seconda Puntata della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Anticipazioni TV

Prosegue la fiction thriller e sentimentale Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno su Canale 5. Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Luce dei tuoi occhi, la fiction thriller e sentimentale di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, arriva oggi 29 settembre alla seconda puntata. Come sempre in onda in prima serata, la serie racconta di Emma, una grande ballerina che torna nella natìa Vicenza dopo aver ricevuto una misteriosa lettera anonima: sua figlia Alice, che aveva dato per morta subito dopo averla partorita, è in realtà viva e vegeta, e frequenta sotto altro (non rivelato) nome proprio la scuola di danza della madre di Emma. La donna torna quindi a casa, offrendosi per preparare un gruppo di ragazze a un importante evento: in realtà Emma sa che lì c'è la sua Alice... ma quale sarà di loro?

Luce dei tuoi Occhi: Dove eravamo rimasti...

La prima puntata di Luce dei tuoi Occhi con Anna Valle si era conclusa in modo traumatico: l'orfana Valentina Costa, che per Emma potrebbe essere realmente sua figlia (è in attesa di ottenere i risultati del test del DNA), ha avuto un incidente che l'ha mandata in coma, in fuga da un assalitore misterioso. Appena prima Valentina aveva rivelato a Emma di sapere che stava cercando sua figlia, ma Emma non è mai riuscita ad approfondire come mai la ragazza lo sapesse.

In questo momento la situazione di Emma è spiacevole: aveva tempestato il cellulare di Valentina di messaggi, così il commissario Luisa Guerra, attuale compagna del suo ex-marito (il padre di Alice!), l'ha ora nel mirino, legandola al misterioso incidente di Valentina. Il professor Enrico, papà di Miranda, sembra sempre più convinto che l'influenza di Emma su sua figlia e le altre aspiranti ballerine sia negativa.

Luce dei tuoi Occhi: le Anticipazioni della Puntata di Stasera

Cosa accadrà nella seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi, cioè nel terzo e quarto episodio? Luca, fratello di Valentina, si avvicinerà a Emma, diventando l'unico a sapere i dettagli della conversazione che ha attivato la fuga di Valentina. Stando alle anticipazioni, Luca finirà per aiutare Emma nella ricerca della sua Alice. Per quanto riguarda Enrico, dovrà trovare un equilibrio tra la fascinazione che prova per Emma e il sospetto per la sua evidente reticenza. Ma chi trama nell'ombra? Chi ha mandato l'originale lettera a Emma? Chi ha evidentemente voluto eliminare Valentina? E come mai quest'ultima era a conoscenza del segreto di Emma Conti? Quest'ultima non è l'unica a nascondere qualcosa, perché anche nel passato del commissario Luisa Guerra c'è un oscuro personaggio...