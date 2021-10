Luce dei tuoi Occhi Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Quinta Puntata della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Anticipazioni TV

Va in onda in prima serata la quinta puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, thriller e sentimento si alternano nel giallo su Canale 5.

Su Canale5 in prima serata oggi 20 ottobre va in onda la quinta puntata di Luce dei tuoi Occhi, dove dramma sentimentale e il thriller si danno il cambio in una fiction interpretata da Anna Valle e Giuseppe Zeno. La prima è l'etoile Emma, che riceve una lettera anonima secondo la quale la figlia Alice, che le fu detto era morta dopo il parto quindici anni prima, è in realtà viva nella sua natìa Vicenza: sarebbe tra le allieve dell'accademia di danza della mamma di Emma, che torna a Vicenza e, approfittando dell'organizzazione di un grande evento per il quale prepara le ragazze, studia le allieve per capire se tra di loro si celi la sua perduta figlia...

Luce dei tuoi Occhi: Dove eravamo rimasti...

Nella quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi, Valentina attende di essere operata per un ematoma alla spina dorsale, ma nel frattempo esclude che sia stato il professor Enrico Leoni (Zeno) a investirla (mentre invece Aurelio Fontana non è contento di essere stato filmato dalla ragazza mentre era con la propria amante). Emma, sempre aiutata da Luca alla ricerca della verità, non guarda però solo a lui come possibile colpevole dell'investimento, perché anche Luigi Romano, padre di Sofia, sembra nascondere qualcosa, anche se il tentativo di capire di cosa si trattasse ha portato Emma quasi alla morte, salvatasi ancora una volta in corner grazie all'aiuto di Leoni.

Sofia in effetti ha scoperto un portachiavi del padre simile a quello che Valentina aveva visto dopo la caduta, ma sembra addirittura che tra Luigi e Aurelio Fontana ci sia un legame di qualche tipo... Il portachiavi viene infine consegnato al vicequestore, ma a quel punto accade l'impensabile: Luigi si suicida, e il suo corpo viene scoperto da Luca.

Luce dei tuoi Occhi: le Anticipazioni della Puntata di Stasera

La quinta puntata di Luce dei tuoi occhi (episodi nove e dieci) è la penultima: in previsione del gran finale con la sesta puntata, qualche nodo comincerà a venire al pettine stasera. Dalle indagini di Emma ed Enrico si scoprirà che è stato Luigi a usare la macchina di quest'ultimo per investire Valentina. Luca nel frattempo spera di essere scagionato dal suo apparente coinvolgimento nella morte di Luigi, ma nel momento in cui si recherà nel commissariato sarà svelata la verità sul conto di Emma, sul suo ritorno in Italia. Davide non la prenderà bene, ma Emma avrà poco tempo per capire come comportarsi, perché riceverà una misteriosa telefonata...

La Quinta Puntata di Luce dei Tuoi Occhi va in onda Stasera, 5 ottobre 2021, su Canale5 alle 21.50.