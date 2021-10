Luce dei tuoi Occhi Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Quarta Puntata della Fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Anticipazioni TV

Qualche anticipazione sulla quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, la fiction tra sentimento e thriller in prima serata su Canale 5.

In prima serata su Canale5 oggi 13 ottobre va in onda la quarta puntata di Luce dei tuoi Occhi, la fiction incrocio tra thriller e dramma sentimentale, con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Si racconta della ballerina di fama internazionale Emma, che fa ritorno nella natia Vicenza dopo una misteriosa lettera anonima, secondo la quale sua figlia Alice, data per morta dopo il parto, è in realtà ancora viva ed è tra le allieve dell'accademia di danza della mamma di Emma. Quest'ultima però ignora chi sia: approfittando dell'organizzazione di un grande evento, Emma diventa l'insegnante delle allieve e le studia... Ma chi di loro sarà la sua scomparsa Alice?

Luce dei tuoi Occhi: Dove eravamo rimasti...

Nella terza puntata di Luce dei Tuoi Occhi, c'è stata tensione tra Emma ed Enrico Conti, perché lei ha iniziato ad avvicinarsi alla figlia di lui Miranda, dopo aver scoperto che la moglie del professore lavorava in ospedale al momento del parto di Emma. In effetti, grazie all'aiuto di Luca, Emma ha scoperto che Miranda era nata poco dopo la fantomatica Alice nello stesso luogo, per le mani del professor Cantore.

Per quanto riguarda l'investimento di Valentina, è Enrico a venire convocato dalla polizia, perché ha una Volkswagen come quella responsabile dell'incidente: l'interessato respinge le accuse e attacca Emma, perché l'ha denunciato. In realtà non c'è alcun legame tra la famiglia Conti e la vicenda di Emma: come ha scoperto una furiosa Miranda, sua madre è morta suicida per una grave malattia, quella che lei stessa potrebbe avere e per la quale Enrico l'ha sottoposta al test, che risulta fortunatamente negativo.

Valentina però si è risvegliata dal coma in ospedale...

Luce dei tuoi Occhi: le Anticipazioni della Puntata di Stasera

Nella quarta puntata di Luce dei tuoi Occhi (settimo e ottavo episodio), al suo risveglio Valentina scagionerà definitivamente uno dei sospettati, mentre Emma potrà riprendere le sue "indagini" da Martina. Nel frattempo Sofia, organizzando una piccola esibizione per fare coraggio a Valentina, che deve affrontare un delicato intervento, scoprirà un oggetto legato all'incidente...

Guai anche per Luca, che indagando sul responsabile dell'attentato alla vita di sua sorella Valentina, viene stordito da qualcuno, che cerca anche di dargli fuoco. In questo caso la collaborazione di Enrico tornerà a rivelarsi fondamentale. È il caso che Emma smetta di indagare, prima che la situazione degeneri verso una tragedia?

La Quarta Puntata di Luce dei Tuoi Occhi va in onda Stasera, 5 ottobre 2021, su Canale5 alle 21.50.