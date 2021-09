Love is in the Air, Serkan Bolat vola in Italia: ecco in quale Programma lo vedremo

Anticipazioni TV

Kerem Bursin, alias Serkan Bolat di Love is in the Air, è in Italia per prendere parte alle nuove puntate di Verissimo.

Bello, affascinante e dotato di un magnetismo unico, Kerem Bursin è l’uomo del momento, grazie anche al successo di Love is in the Air. Qui, l’attore interpreta il tenebroso Serkan Bolat protagonista della storia d’amore con Eda Yildiz. Vista la popolarità della soap turca, il Bursin è stato invitato da Silvia Toffanin a Verissimo, dove sarà protagonista di una lunga intervista che andrà in onda prossimamente su Canale5.

Kerem Bursin ha conquistato il pubblico femminile di Canale5, diventando un sex symbol in pochissimi mesi. L’attore turco, sentimentalmente legato alla co-protagonista di Love is in the Air, interpreta il burbero e magnetico Serkan Bolat, un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, la cui vita sarà stravolta dall’incontro-scontro con la giovane Eda Yildiz. La soap turca sta collezionando successi su Canale5, diventando una delle più amate di sempre, e così la popolarità di Keremcresce giorno dopo giorno.

L’attore condivide su Instagram la sua vita quotidiana, instaurando un buon rapporto con i suoi sostenitori, ma ci sono ancora tante curiosità da scoprire sul suo passato e sui suoi progetti futuri, e Silvia Toffanin sembra decisa a scoprirle tutte. In questi giorni, infatti, il Bursin è volato in Italia per prendere parte alle registrazioni di Verissimo, che torna domenica 19 settembre 2021, con la nuova edizione.

La Toffanin, così come per Can Yaman e Demet Ozdemir, è sempre più attenta ai protagonisti delle soap di Mediaset, che godono di una popolarità incredibile tra i telespettatori. Quando potremo vedere l’intervista a Kerem? Al momento non c’è, sfortunatamente, una data certa e si parla dell’autunno inoltrato, forse perché la Toffanin vuole giocarsi la carta del sensuale Serkan Bolat al momento giusto.

