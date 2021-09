Love is in the Air, Mediaset cambia tutto: la Soap a rischio chiusura?

Anticipazioni TV

Mediaset rivede il suo palinsesto e Love is in the Air cambia orario. La soap turca di canale5 è a rischio?

La stagione estiva si sta per concludere e Mediaset cambia i suoi palinsesti, per permettere il ritorno dei programmi cult di Canale5. Per questo motivo, Love is in the Air cambierà orario a partire da lunedì 6 settembre 2021. I fan della soap turca che segue la storia d’amore tra Serkan Bolat ed Eda Yildiz sono preoccupati: la Rete ha intenzione di sopprimere l’appuntamento giornaliero così come è stato in passato per Mr Wrong?

Love is in the Air: cambio programmazione per la Soap turca

Come ogni anno, Mediaset inaugura il ritorno della stagione televisiva e dei programmi più amati con un cambiamento di palinsesti e, questa volta, è Love is in the Air a dover fare i conti con le decisioni del Biscione. A partire da lunedì 6 settembre, infatti, torna Pomeriggio 5, lo show di Barbara D’Urso, e ci sarà un doppio appuntamento con la soap Brave and Beautiful, che determinerà un cambiamento di orario per la soap turca che segue la storia d’amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat, che andrà in onda su Canale5 dalle 16.30 alle 17.30 per poi lasciare spazio alla D’Urso. La situazione, poi, cambierà ultimamente con la messa in onda di Uomini e Donne, che torna a partire dal 13 settembre 2021 alle 14.45, e con il day-time della sesta edizione del Grande Fratello Vip e della ventunesima di Amici. I fan di Love is in the Air temono che Mediaset scelga di relegare la soap alla prima serata, un po’ come era successo con Mr Wrong, ma di certo il successo della serie è ben maggiore di quello della cugina turca, perciò Serkan ed Eda dovrebbero tornare ogni giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16.50 senza ulteriori intoppi.

Love is in the Air: dove siamo rimasti?

Nel frattempo, a Love is in the Air la situazione si complica per i protagonisti Serkan Bolat ed Eda Yildiz. Dopo aver scoperto che la famiglia dell’uomo che ama è coinvolta nella morte dei suoi genitori, la paesaggista fatica a fidarsi di Serkan, ma non può mentire a proposito dei propri sentimenti, soprattutto quando alla ArtLife approda Balca. La giovane e brillante neoassunta ha intenzione di attirare l’attenzione del capo, arrivando anche a presentarsi a casa del Bolat con una scusa, e suscitando la gelosia di Eda, che non permetterà di certo a Balca di separare da Serkan dopo tutto ciò che hanno vissuto insieme. Mentre Ferit si avvicina a Ceren e sembra che tra i due stia per nascere una bella storia d’amore, Engin chiede aiuto ad Aydan poiché preoccupato della reazione di Piril, terrorizzata all’idea di portare la loro relazione ad un livello successivo. Dopo l’intervento della madre di Serkan, Engin sorprenderà Piril con una proposta di matrimonio… decisamente inaspettata!

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.