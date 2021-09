Love is in the Air in onda anche sabato 18 settembre 2021: Eda e Serkan, ritorno di fiamma?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan vittime della gelosia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.15 su Canale5, Eda e Serkan hanno messo fine alla loro relazione a causa delle minacce di Semiha. La nonna della Yildiz è pronta a distruggere il buon nome della famiglia Bolat e la giovane paesaggista ha rinunciato all’amore della sua vita, pur di proteggerlo. Nonostante i due si fingano indifferenti dopo la rottura, non possono nascondere la gelosia reciproca che provano e che sta condizionando le rispettive vite. La soap turca con Kerem Bursin e Hande Ercel andrà in onda eccezionalmente anche di sabato a causa dello slittamento della nuova edizione di Amici, che torna domenica 19 settembre su Canale5.

Love is in the Air eccezionalmente in onda di Sabato

Il palinsesto di Mediaset ha subito una repentina variazione che lascia soddisfatti i fan di Love is in the Air. La soap turca con Kerem Bursin e Hande Ercel, infatti, andrà in onda anche sabato 18 settembre 2021 alle 15.15 su Canale5, a causa dello slittamento del debutto della ventunesima edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, infatti, aprirà la stagione con la prima puntata, in onda domenica 19 settembre 2021 con tante novità e un tributo speciale a Mike Bird, scomparso tragicamente pochi mesi fa. Buone notizie, dunque, per gli appassionati della storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz che potranno godere della compagnia dei loro beniamini anche di sabato.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda gelosa di Serkan

A causa delle minacce della nonna Semiha, Eda si è vista costretta a lasciare Serkan durante una serata trascorsa nell’hotel di Melih. La perfida Semiha è soddisfatta della scelta della Yildiz, ma teme che la giovane paesaggista stia ancora cercando di proteggere il Bolat dopo aver scoperto che la nipote si è intrufolata in casa sua, alla ricerca di documenti che scagionino la famiglia del suo amato. Per questo motivo, Semiha fa di tutto per convincere Eda che Serkan è interessato alla nuova arrivata Balca, scatenando la gelosia della nipote.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan furioso con Melih

Mentre Eda è vittima della gelosia e osserva tutte le mosse di Balca, certa che Serkan potrebbe cadere nella trappola della bella impiegata, il Bolat fa lo stesso con Melih. Il cliente della ArtLife, infatti, è ossessionato da Eda dal momento che la giovane assomiglia in modo incredibile alla moglie prematuramente scomparsa. Melih sembra intenzionato a corteggiare Eda, ora che la ragazza è tornata single, ma dovrà fare i conti con Serkan!

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30.