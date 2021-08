Love is in the Air, Hande Ercel lancia un appello disperato: ''Aiutateci, abbiamo bisogno di aiuto''

Anticipazioni TV

Hande Ercel, ovvero Eda Yildiz di Love is in the Air, chiede aiuto alla comunità internazionale per la disastrosa situazione della Turchia.

È un appello disperato quello che Hande Ercel lancia alla comunità internazionale. La protagonista di Love is in the Air chiede aiuto a tutti per placare i devastanti incendi che hanno colpito la Turchia, e che rischiano di fare un danno climatico a livello globale. Ecco cosa ha scritto la bella Eda Yildiz sui social poche ore fa.

Love is in the Air, Hande Ercel chiede aiuto per la Turchia

Hande Ercel non è solo la bella protagonista di Love is in the Air, la soap turca che sta letteralmente spopolando su Canale5, ma anche una sostenitrice dei diritti umani e ambientali. L’attrice si interessa alle dinamiche internazionali e ha molto a cuore la Turchia, la sua casa. Nelle ultime settimane, una serie di devastanti incendi hanno colpito il Paese e si fatica a spengere i rovi, che divampano e distruggono tutto, costringendo intere città a lasciare le proprie abitazioni per mettersi al sicuro.

La fidanzata di Kerem Bursin ha deciso di farsi voce di questo disastro ambientale, lanciando un accorato appello a tutto il mondo, affinché qualcuno si mobiliti per aiutare la Turchia. “Aiuto! Chiamo tutti i Paesi che possano aiutarci! Siamo morti e devastati con 112 incendi totali. Alcuni non possiamo fermarli e sono ancora molto forti. Non abbiamo abbastanza mezzi per combattere il fuoco e fermarlo. Abbiamo perso persone, animali e boschi. Aiutateci per favore. Abbiamo urgente bisogno di aiuto […] Abbiamo un solo mondo. Abbiamo bisogno che le nostri voci vengano ascoltate da tutti”, queste le parole della Ercel su Instagram.

L’interprete di Eda Yildiz si unisce alla voce di tantissimi attori turchi, che nelle ultime ore hanno deciso di spiegare al mondo la portata della distruzione che i roghi si lasciano alle spalle, tra cui anche i protagonisti di Daydreamer e Mr Wrong.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.