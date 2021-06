Love is in the Air: Chi è Neslihan Yeldan, Aydan Bolat nella soap. Vita privata e carriera

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su quest'attrice, e qual è il ruolo che interpreta in Love is in the Air!

Conosciamo meglio Neslihan Yeldan, l'attrice che veste i panni della madre di Serkan in Love is in the Air!

Love is in the Air: Neslihan Yeldan è Aydan Bolat nella soap opera turca

Sen Cal Kapimi, ossia Love is in the Air, racconta un'appassionante storia d'amore, quella tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Questo è il classico esempio degli opposti che, in principio, si respingono, ma con il tempo iniziano ad attrarsi irresistibilmente. Lei è ambiziosa per natura, ma, provenendo da una famiglia con scarse possibilità economiche, sa che, se vuole diventare architetto paesaggista, deve puntare tutto su di una borsa di studio... che, però, perderà. Così, la Yildiz è costretta ad interfacciarsi con lui, Serkan, l'arrogante imprenditore che ha cancellato i fondi. Quest'ultimo, però, potrebbe riabilitare la borsa di studio... a patto che Eda gli faccia un favore...

Nella serie TV turca, Neslihan Yeldan interpreta Aydan Bolat, la madre di Serkan. Lei è una donna ricca e snob, decisamente ed eccessivamente attenta alle apparenze: bell'aspetto ed una buona posizione sono tutto, a parer suo. Aydan, infatti, risulta essere ambiziosa e sempre impeccabile. E così, spesso si ritrova a guardare dall'alto verso il basso chiunque non ritenga alla sua altezza, ma ancor di più chiunque non ritenga all'altezza del figlio. La Bolat vuole il meglio per Serkan, ed il meglio, secondo lei, è Selin: il suo sogno è che i due tornino ad essere una coppia. Per questo motivo, quando vede che è Eda a stare al fianco del primogenito, non la prende affatto bene. La donna, pur sapendo che il fidanzamento tra la Yildiz ed il suo Serkan altro non è che una pantomima per far sì che l'Atakan s'ingelosisca e torni tra le braccia di quest'ultimo, non tratta con gentilezza la finta nuora, non perdendo mai l'occasione per screditarla, anche pubblicamente.

Chi è Neslihan Yeldan: Vita privata, carriera e curiosità su Aydan

Neslihan Yeldan è il nome dell'attrice che veste i panni della madre di Serkan. L'interprete di Aydan è nata ad Istanbul, in Turchia, sotto il segno dei Pesci, il 25 febbraio 1969; quest'anno, dunque, ha compiuto 52 anni.

Tutta la sua vita gira attorno al figlio quattordicenne, Aslan, nato il 28 aprile 2007. Essere madre le riempie il cuore di gioia, tanto che frequentemente e fieramente condivide sui social degli scatti con lui. Oltre ad un figlio, Neslihan ha anche un cane, Yoda. Non si sa, invece, se sia impegnata o meno sentimentalmente.

La Yeldan ha esordito nel 1990, prendendo parte al film Soyut padisah. L'attrice ha interpretato innumerevoli ruoli, tanti per il cinema quanti per la televisione. Neslihan, inoltre, è già nota al pubblico italiano: era Onem Dincer in Cherry Season - La stagione del cuore. Anche in questa soap, tra l'altro, l'attrice vestiva i panni della madre del protagonista maschile, la quale non accetta che il figlio possa stare con una ragazza non appartenente al loro stesso ceto sociale. Nel 2020 è Aydan, nella soap opera Love is in the Air. Il suo profilo Instagram vanta ben 1,2 milioni di follower.

