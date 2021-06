Love is in the Air: Chi è Kerem Bursin, Serkan Bolat nella soap. Vita privata e carriera

Anticipazioni TV

Love is in the Air: Kerem Bursin è Serkan Bolat nella soap opera turca

Sen Cal Kapimi, ossia Love is in the Air, racconta un'appassionante storia d'amore, quella tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Questo è il classico esempio degli opposti che, in principio, si respingono, ma con il tempo iniziano ad attrarsi irresistibilmente. Lei è una ragazza con la testa sulle spalle, e lo sguardo sempre rivolto verso il futuro: ambiziosa per natura, non può fare a meno di sognare in grande. Tuttavia, provenendo da una famiglia con scarse possibilità economiche, sa che, se vuole diventare architetto paesaggista, deve puntare tutto su di una borsa di studio... che, però, perderà. Così, la Yildiz è costretta ad interfacciarsi con Serkan, l'uomo che ha cancellato i fondi. Quest'ultimo, però, potrebbe riabilitare la borsa di studio... basta che Eda gli faccia un favore: dovrà semplicemente fingere di essere la sua fidanzata per un paio di mesi. La giovane non accetta, non soltanto perché trova assurda la proposta, ma soprattutto perché trova insopportabile l'imprenditore; tuttavia, ad un certo punto capisce che è l'unico mezzo che ha per raggiungere il fine che si è prefissata...

Chi è Kerem Bursin: Vita privata, carriera e curiosità su Serkan

Kerem Bursin è il nome dell'attore che veste i panni del protagonista maschile della serie TV in questione. L'interprete di Serkan è nato ad Istanbul, in Tutchia, sotto il segno dei Gemelli, il 4 giugno del 1987; quest'anno, dunque, compirà 34 anni. Trascorre infanzia ed adolescenza con la valigia: si trasferisce innumerevoli volte, tanto che, nel corso degli anni, ha vissuto in sette Paesi diversi.

In passato, l'attore è stato sentimentalmente legato alla collega Yagmur Tanrisevsin, ed in seguito ad un'altra collega, Serenay Sarikaya. Gli era stato attribuito un flirt con Demet Ozdemir, Sanem di Daydreamer - Le ali del sogno, ma si è poi scoperto che i due, in realtà, non siano mai stati insieme. Nell'aprile di quest'anno, invece, Kerem ha postato degli scatti attraverso i quali ha reso pubblica la propria relazione amorosa con Hande Ercel, la protagonista femminile di Love is in the Air: Serkan ed Eda sono una coppia anche nella vita reale, quindi.

A 12 anni, si trasferisce negli USA con la famiglia. Durante gli anni del liceo, che frequenta in Texas, il Bursin comincia ad avvicinarsi e ad appassionarsi al mondo della recitazione, tanto che grazie ad uno spettacolo teatrale a cui prende parte si conquista il titolo di miglior attore del suddetto Stato. Successivamente, si trasferisce a Boston, dove studia Marketing e Comunicazione all'Emerson College. Oltre all'amore per il cinema, in Kerem arde anche quello per lo sport. Tuttavia, alla fine, prevale quello per il primo, ed infatti intraprende la carriera attoriale; così, parte per Los Angeles, e qui si stabilisce. Nel 2010 debutta in TV con il film Sharktopus, ma raggiunge una certa fama nel 2013, interpretando il ruolo di Kerem Sayer in Gunesi Beklerken. Nel 2016 diventa persino il testimonial del brand Mavi Jeans. Nel 2020 inizia a vestire i panni di Serkan Bolat in Love is in the Air. Il suo profilo Instagram vanta ben 7,9 milioni di follower.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.