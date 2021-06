Love is in the Air: Chi è Bige Onal, Selin Atakan nella soap. Vita privata e carriera

Anticipazioni TV

Love is in the Air: Bige Onal è Selin Atakan nella soap opera turca

Sen Cal Kapimi, ossia Love is in the Air, racconta un'appassionante storia d'amore, quella tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Questo è il classico esempio degli opposti che, in principio, si respingono, ma con il tempo iniziano ad attrarsi irresistibilmente. Lei è ambiziosa per natura, ma, provenendo da una famiglia con scarse possibilità economiche, sa che, se vuole diventare architetto paesaggista, deve puntare tutto su di una borsa di studio... che, però, perderà. Così, la Yildiz è costretta ad interfacciarsi con lui, Serkan, l'arrogante imprenditore che ha cancellato i fondi. Quest'ultimo, però, potrebbe riabilitare la borsa di studio... a patto che Eda gli faccia un favore...

Nella serie TV turca, Bige Onal interpreta Selin Atakan, l'ex fidanzata di Serkan. Quest'ultimo, infatti, ha avuto una relazione amorosa con la ragazza, la quale sembra brillare per la propria eleganza. In verità, dietro a tanta raffinatezza si cela non poca spregiudicatezza: l'Atakan è disposta a tutto pur di riconquistare il cuore dell'architetto. Infatti, è stato lui che ha deciso di mettere un punto definitivo al rapporto. Nonostante questo sia l'obiettivo che si è prefissata, non essendosi mai rassegnata alla fine della love story, la giovane sta frequentando un'altra persona, Ferit. L'uomo nutre per lei un sentimento vero e proprio, tanto che è terribilmente geloso del Bolat. Selin rappresenterà un ostacolo difficile da superare per Eda e Serkan, quando i due scopriranno di amarsi...

Chi è Bige Onal: Vita privata, carriera e curiosità su Selin

Bige Onal è il nome dell'attrice che veste i panni dell'ex fiamma di Serkan. L'interprete di Selin è nata ad Istanbul, in Turchia, sotto il segno dell'Acquario, il primo febbraio del 1990; quest'anno, dunque, ha compiuto 31 anni.

Il padre, Erhan Onal, è un ex calciatore, il quale ha giocato anche per il Bayern Monaco ed il Galatasaray. La madre, Mine Baysan, è invece un'ex modella. I due hanno divorziato quando lei aveva soltanto 9 anni.

Dopo essersi diplomata al liceo francese Saint-Benoit, si è iscritta e laureata presso l'Università Bilgi di Istanbul. La carriera attoriale della Onal ha inizio nel 2007, quando diventa Gizem in Kismetim Otel. Nel 2010 prende parte alla serie TV Elde Var Hayaz, in cui interpreta Yeliz. Raggiunge però un certo successo soltanto nel 2014, quando si cala nelle vesti di Nazli in Benim Adim Gultepe. Nel 2020 è Selin, nella soap opera Love is in the Air. Il suo profilo Instagram vanta ben 1,3 milioni di follower.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 31 maggio al 4 giugno 2021.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.