Love is in the Air, Anticipazioni Turche: Serkan perde la memoria e sposa Selin!

Anticipazioni TV

Ecco tutte le incredibili Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Serkan perde la memoria e chiede a Selin di sposarlo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air presto in onda su Canale5. Gli spoiler provenienti dalla Turchia ci rivelano che, dopo l’incidente aereo che lo ha coinvolto, Serkan si risveglierà in Slovenia sano e salvo. Il Bolat, a causa del trauma cranico, ha perso la memoria e ricorda di essere ancora il fidanzato di Selin, tanto che contatta immediatamente la donna che ritiene essere la sua compagna. Eda, distrutta, osserverà Serkan tra le braccia di Selin, che coglierà la palla al balzo per riconquistare l’imprenditore. Dopo aver coinvolto Aydan nel suo piano, la Atakan farà di tutto per separare anche la coppia formata da Ceren e Ferit, suo ex promesso sposo.

Serkan perde la memoria nelle Anticipazioni di Love is in the Air

A poche ore dalle nozze con Eda, Serkan si è visto costretto a prendere un volo diretto in Italia per concludere un grosso affare con un cliente, così da assicurare stabilità alla ArtLife. Sfortunatamente, il Bolat rimane coinvolto in un incidente aereo e tutti temono che l’uomo sia morto. In realtà, Serkan si trova in Slovenia dove viene assistito dopo aver perso la memoria a breve termine, non ricordano più l’ultimo anno appena trascorso. Così, Serkan chiama in suo soccorso Selin, poiché certo che sia lei la sua fidanzata non ricordando l’ingresso di Eda nella sua vita. La Atakan, che da sempre è innamorata del Bolat, coglierà l’occasione al balzo per insinuarsi nuovamente nel cuore dell’imprenditore.

Love is in the Air: le Anticipazioni Turche

Selin decide di manipolare Serkan per assicurarsi che non riaffiorino i ricordi legati alla storia d’amore con Eda. La donna racconta al Bolat che la Yildiz lo ha truffato, impadronendosi con i suoi sotterfugi del 45% dell’azienda (quote che in realtà sono state cedute da Semiha alla nipote). Il Bolat, fidandosi ciecamente di Selin che reputa la sua compagna, si mostrerà particolarmente ostile alla presenza di Eda alla ArtLife, distruggendo il cuore della giovane. Dopo un tentativo disperato di far tornare la memoria a Serkan, che tollera sempre meno la Yildiz, la giovane paesaggista affronterà Selin e l’accuserà di manipolare Serkan. Mentre la Atakan confermerà di voler riprendere il suo posto in azienda e nel cuore del Bolat, Eda farà un’altra scoperta sconcertate: Aydan le ha nascosto un’informazione vitale.

Anticipazioni Love is in the Air: Selin divide Ceren e Ferit

Mentre trama per riappropriarsi del suo posto alla ArtLife e come compagna di Serkan, la perfida Selin non si lascia sfuggire l’occasione di mettere in difficoltà il suo ex fidanzato Ferit, che negli ultimi mesi si è avvicinato molto a Ceren. La donna si mostrerà senza scrupoli e sarà la dolce amica di Eda a dover fare i conti con una situazione decisamente scomoda. Mentre la Yildiz scopre che Aydan era a conoscenza della situazione clinica di Serkan da diverso tempo e ha deciso di tacere tutto, facendole credere che fosse morto nell’incidente aereo, Selin avrà la sua prima rivalsa.

Serkan chiede a Selin di sposarlo nelle Puntate di Love is in the Air

Eda è decisa a tentare il tutto per tutto e, in occasione del party di benvenuto organizzato da Aydan nella caffetteria di Deniz Saraçhan, si avvicinerà al Bolat e lo bacerà davanti ai loro amici. Purtroppo per la Yildiz, la memoria di Serkan non accennerà a tornare neppure grazie ad un gesto così romantico e, al contrario, l’imprenditore approfitterà della festa per chiedere la mano di Selin!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.