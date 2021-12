Love is in the Air Anticipazioni Turche: Serkan distrutto, emerge una sconcertante verità!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air provenienti dalla Turchia. Ecco le trame delle puntate, presto in onda su Canale5.

Giungono nuove e sconcertanti Anticipazioni sulle trame di Love is in the Air. Nelle puntate, già andate in onda in Turchia e presto disponibili su Canale5, Aydan scopre la verità sul padre di Serkan quando Kemal le ricorda che, esattamente trentacinque anni prima, hanno avuto un incontro passionale prima di dirsi addio per sempre. Avendo notato che Kemal è allergico alle fragole, così come Serkan e Kiraz, la madre dell’imprenditore deciderà di indagare con l’aiuto di Seyfi, certa che il padre del Bolat potrebbe non essere Alptekin. A rivelare la verità sarà la piccola Kiraz, insieme a Can figlio di Piril ed Engin.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: il dubbio di Aydan

Aydan e Kemal vivono la loro storia d’amore tra alti e bassi, derivati dal fatto che Serkan non sembra pronto ad accettare la liaison tra il suo socio e la madre. Parlando del passato, Kemal rivelerà ad Aydan di pensare spesso alla loro ultima notte insieme, consumata durante una pausa di riflessione tra la donna e il marito Alptekin circa 35 anni prima. Avendo scoperto che Kemal è allergico alle fragole come il figlio Serkan e la nipote Kiraz, Aydan inizierà ad avere seri dubbi sul fatto che il figlio sia realmente stato concepito dal matrimonio con Alptekin. Confusa e terrorizzata, Aydan chiederà aiuto a Seyfi, che farà di tutto per procurarsi un campione di DNA ed effettuare un test attendibile.

Love is in the Air Anticipazioni: la verità sul padre di Serkan

Grazie alla convivenza intrapresa da poco, dopo aver rivelato la verità a Serkan, Seyfi avrà via libera per poter raccogliere un campione di DNA di Kemal e lo porterà immediatamente in laboratorio, per farlo confrontare con quello del figlio di Aydan. I risultati delle analisi confermeranno il dubbio della donna: Kemal è il padre biologico di Serkan. Presa alla sprovvista, Aydan cercherà di far incontrare Kemal e Serkan per rivelare loro tutta la verità, ma il Bolat rifiuterà categoricamente l’invito della madre, ancora amareggiato per il fatto che il socio sia l’amate di Aydan.

Kiraz mette Aydan nei guai nelle nuove puntate di Love is in the Air

Aydan, dopo aver fallito il tentativo di rivelare la verità, commenterà con Seyfi quanto accaduto, ignara che la nipote Kiraz è in agguato insieme al piccolo Can, figlio si Engin e Piril. I due bambini origlieranno la conversazione e minacceranno di raccontare tutto a Serkan. Per calmare le acque, Aydan corromperà la nipote con un premio molto goloso ma Kiraz, che non vede l’ora di avere un nonno, si lascerà sfuggire la notizia proprio davanti a Kemal e Serkan. Mentre i due sembrano non fare caso alle parole di Kiraz, Ayfer inizierà a riflettere e chiederà spiegazioni ad Aydan, scoprendo tutta la verità. In questa occasione, dopo cinque lunghi anni di silenzi, le due donne torneranno a fare squadra.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.