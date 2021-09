Love is in the Air, Anticipazioni Turche: Serkan coinvolto in un incidente aereo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, che rivelano un imprevisto straziante per i due innamorati Eda e Serkan, coinvolto in un incidente aereo.

La storia d’amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat sarà messa a dura prova proprio durante il giorno delle loro nozze. Le Anticipazioni delle trame delle Puntate, presto in onda su Canale5, ci rivelano che la coppia dovrà affrontare una tragedia, quando il Bolat sarà costretto a volare in Italia a poche ore di distanza dalla cerimonia che lo legherà per sempre alla donna che ama. Mentre Semiha sembra farsi da parte, cedendo le quote della ArtLife e liberando la nipote dai suoi ricatti, l’aereo di Serkan avrà un incidente, sparendo dai radar e facendo ipotizzare un disastro alle autorità. Sconvolta, con ancora l’abito nuziale e la splendida acconciatura, Eda scoprirà che Serkan potrebbe essere morto.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Serkan vola in Italia

Eda ha chiesto a Serkan di sposarlo e la coppia sembra finalmente vicina al lieto fine. Semiha ha fatto di tutto per impedire le nozze, compreso inscenare il rapimento della nipote, ma sembra doversi arrenare davanti a questo grande amore. La Yildiz si prepara per il grande evento, mentre il Bolat riceve una notizia imprevista da Ferit ed Engin. Un cliente importantissimo rischia di far saltare l’accordo, a causa del mancato pagamento dovuto ad un errore nelle transazioni, se Serkan non si precipiterà da lui in Italia entro poche ore. Messo alle strette, consapevole che la sorte della ArtLife dipende da questo, il Bolat informerà Eda della sua intenzione di salire al più presto su un aereo diretto nel Bel Paese.

Love is in the Air, Anticipazioni: la redenzione di Semiha

Semiha ha reso al vita impossibile alla Yildiz, certa che la nipote sarebbe stata meglio lontana dalla famiglia Bolat e desiderosa di avere la sua vendetta per la morte del figlio (causata proprio da Alptekin). Eda, tuttavia, ha lottato con tutte le sue forze e alla fine è riuscita a vincere, dal momento che Semiha si è fatta da parte e ha lasciato che la nipote convoli a nozze con il suo nemico numero uno. Il giorno delle nozze, mentre Serkan si prepara a partire per l’Italia e tornare in tempo per la cerimonia, Eda riceverà una lettera da parte della nonna, che la informa di aver rinunciato alle quote della ArtLife, liberandola così dal suo perverso gioco. Tutto sembra andare per il meglio, ma è proprio in questi momenti che la vita gioca brutti scherzi…

Serkan disperso nelle Puntate di Love is in the Air

Eda è finalmente libera dalle pressioni e dai ricatti della nonna, ed attende con impazienza il ritorno di Serkan per celebrare le nozze. La Yildiz ha indossato il vestito da sposa e si prepara a raggiungere l’altare, quando una chiamata di Ferit farà crollare tutto il suo mondo. I principali notiziari, infatti, riportano che l’aereo sul quale è salito Serkan risulta disperso da ore, e si parla di un tragico incidente aereo e di possibili vittime.

Love is in the Air: Selin torna in scena!

Eda e Aydan sono distrutte: Serkan potrebbe essere morto a causa di un incidente aereo! Ed è proprio in questo momento che assisteremo ad un salto temporale di qualche mese, dopo il quale avvera il ritorno a sorpresa di Selin. L’imprenditrice non si è arresa all’idea di aver perso il Bolat e sente ancora la competizione con la Yildiz. Sarà proprio Selin il fulcro di una serie di dinamiche che getteranno Eda nella disperazione più totale.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30.