Love is in the Air, Anticipazioni Turche: Selin tradisce Serkan con Deniz!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, che vedranno Selin tradire Serkan.

Le Anticipazioni di Love is in the Air, provenienti dalla Turchia, non smettono di stupire. Nelle puntate della soap, presto in onda su Canale5, vedremo Selin sempre più gelosa del rapporto tra Eda e Serkan. Nonostante il Bolat non ricordi nulla della storia d’amore con la giovane paesaggista, la Yildiz non si arrende e chiede a Deniz di aiutarla a far ingelosire il suo ex fidanzato. Deniz, segretamente in combutta con Selin, accetta sperando di far innamorare di lui Eda. Durante la festa di compleanno di Selin, tuttavia, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato, e la donna finirà tra le braccia del suo complice.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Selin gelosa di Eda

Serkan ha perso completamente i ricordi dell’ultimo anno trascorso con Eda, ed è tornato tra le braccia di Selin. La donna approfitterà della perdita di memoria per riprendere il suo posto accanto al Bolat, nonostante i tentativi della Yildiz di far riaffiorare i ricordi dell’imprenditore. Per assicurarsi che Eda stia lontano da Serkan, Selin coinvolge Deniz nel suo piano e lo incarica di tenere sotto controllo la situazione. Deniz, tuttavia, è innamorato di Eda e ne approfitterà a sua volta per legare a sé la Yildiz. A sorpresa, Deniz annuncerà le nozze con Eda, lasciando senza parole i presenti e Serkan, infastidito dalla novità. Convinta a tacere la verità da Deniz, Eda asseconderà il piano dell’amico ma non perderà la speranza di riconquistare Serkan. Nel frattempo, Selin nota che la complicità tra i due ex fidanzati sta riaffiorando ed è sempre più gelosa.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan fa infuriare Selin

Serkan dimentica il compleanno di Selin e organizza una sessione di lavoro straordinaria, per ultimare il progetto di un importante cliente. Così, il Bolat finisce con il passare del tempo con Eda e i dipendenti della ArtLife, mentre Selin si infuria per la dimenticanza del suo promesso sposo. La donna chiamerà immediatamente Deniz, chiedendogli di presentarsi alla riunione e tenere sotto controllo la Yildiz. In questo modo, Serkan scoprirà di essersi totalmente dimenticato del compleanno di Selin e correrà ai ripari, organizzando una festa per la sua promessa sposa. Al party, tuttavia, tutti noteranno l’assenza di Eda e il Bolat si precipiterà in mezzo alla neve per cercarla.

Anticipazioni Love is in the Air: Selin bacia Deniz

Vedendo Serkan preoccupato per Eda, Selin perderà le staffe e si convincerà che il Bolat sia vicino a recuperare i suoi ricordi. È impossibile, infatti, che tra quei due ci sia tanta complicità anche mentre Serkan è ignaro di tutta la verità. Deniz cercherà di calmare Selin che, in preda alla gelosia, si lascerà andare all’istinto e gli darà un bacio appassionato. Pentita, Selin si scuserà immediatamente con Deniz ma questa debolezza le costerà caro in futuro.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.