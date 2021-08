Love is in the Air, Anticipazioni turche: Selin fugge, arriva una nuova Donna per Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni turche delle puntate di Love is in the Air presto in onda su Canale5. Selin, smascherata da Efe, lascia il Paese e propone una sostituta che metterà i bastoni tra le ruote a Eda.

Giungono incredibili Anticipazioni dalla Turchia che riguardano le nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Le trame rivelano che Selin si troverà in una posizione difficile, dopo essere stata ricattata da Efe e costretta a dare le sue dimissioni a Serkan. La Atakan deciderà di lasciare la Turchia e trasferirsi momentaneamente in Danimarca, ma non ha tensione di lasciare il Bolat alle mercé di Eda, dal momento che tra i due è palese che vi sia ancora un forte sentimento. Selin suggerisce a Serkan di assumere Balca Kocak come sostituita detta alle relazione pubbliche, chiedendo alla giovane di informarla su ogni mossa dell’imprenditore. Peccato che Balca inizierà a provare qualcosa per il suo nuovo datore di lavoro, certa che il fato le abbia permesso di incontrare l’uomo della sua vita.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Efe ricatta Selin

La rottura tra Serkan ed Eda ha portato nuove speranze per Selin, che sente di poter finalmente avere la sua seconda occasione con il Bolat. Il piano della Atakan, tuttavia, sarà osteggiato dal ricatto di Efe, che scopre che è stato Kaan Karadag a rivelare alla stampa del contratto di Eda e Serkan, a causa della confessione di Ferit. Prima di lasciare la Turchia per trasferirsi in Italia, Efe minaccia Selin di rivelare tutta la verità sul suo imbroglio, se lei non gli cederà il 5% delle quote di Alpetkin in suo possesso. Selin non ha intenzione di assecondare Efe e si presenterà al cospetto del Bolat per confessargli tutto. Sebbene furioso, Serkan accetta le dimissioni di Selin e il dono delle azioni della holding che la sua ex fidanzata vuole fargli prima di lasciare il Paese.

Love is in the Air: Arriva una nuova donna per Serkan!

La partenza improvvisa di Selin lascia un vuoto nel team di Serkan, costretto a cercare in fretta e furia una nuova rappresentante per le pubbliche relazioni, in grado di sostituire la sua ex fidanzata. La scelta ricade sulla giova e spigliata Balca Kocak. Mentre il Bolat vuole a tutti i costi risvegliare la gelosia di Eda, grazie all’arrivo di Balca, lei viene convinta dall’amica Susy che l’uomo della sua vita è colui che porta le iniziali S e B (proprio come Serkan Bolat). Suggestionata dalle rivelazioni della cartomante e attratta dal fascino del suo nuovo datore di lavoro, Balca cercherà di mettersi in mostra sul piano professione e privato, così da sedurre il Bolat. Inutile dire che Eda non sarà affatto felice di questa assurda situazione, soprattutto ora che con la partenza di Selin sperava di non dover più combattere per l’uomo che ama.

Anticipazioni Love is in the Air: Selin complotta con Balca

Prima di lasciare il Paese, Selin si trova a parlare con Balca e consiglia alla ragazza di tenerla aggiornata sulla vita professionale e privata di Serkan, mentre lei sarà assente. La partenza di Selin sarà provvisoria, in quanto la Atakan tornerà molto presto alla ArtLife stando alle Anticipazioni. Quello che sappiamo è che Selin, tenendosi in contatto con Balca, non smetterà mai di osservare Serkan anche mentre si troverà a soggiornare in Danimarca.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.