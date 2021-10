Love is in the Air Anticipazioni Turche: Selin è incinta, Serkan è il padre!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni di Love is in the Air, delle puntate presto in onda su Canale5, ci rivelano che Selin scoprirà di essere incinta.

Ci aspettano grandi novità nelle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Le Anticipazioni sulla soap turca, infatti, ci rivelano che Serkan recupererà la memoria, a seguito di un colpo ricevuto in una rissa. Nel frattempo, tuttavia, Eda ha sposato legalmente Deniz, che ha ingannato la giovane paesaggista facendole credere che le nozze fossero una messinscena. Se tutto non fosse già abbastanza complicato, bisogna tenere in considerazione che Eda scoprirà che Selin è incinta. La crudele donna non farà nulla per non farle credere che il figlio che porta in grembo è di Serkan, tanto che la Yildiz rifiuterà di tornare insieme all’uomo che ama pur di non separare il bambino dal legittimo padre.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Serkan recupera la memoria

Dopo il terribile incidente aereo che ha compromesso la sua memoria, Serkan è tornato al fianco di Selin, pronto a convolare a nozze. Grazie al coraggio di Eda, tuttavia, il Bolat ha iniziato a nutrire dubbi su questa relazione e a ricordare piccolo frammenti della storia d’amore con la giovane paesaggista. Nel frattempo, segretamente d’accordo con Selin, Deniz ha convinto Eda a celebrare le nozze senza rivelarle che la cerimonia sarebbe stata ufficiale agli occhi della Legge. Mentre la Yildiz si trova sposata e ingannata dall’unico che credeva essere suo alleato, Serkan viene coinvolto in una rissa con Engin. Qui, grazie ad un colpo ricevuto, il Bolat recupera finalmente la memoria e ricorda tutta la relazione con Eda!

Deniz tradisce Eda nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Mentre il Bolat recupera la memoria, Deniz decide di ascoltare i suggerimenti della sua complice Selin, lasciando la città prima del tempo limite per firmare le carte dell’annullamento del matrimonio. In questo modo, Eda sarà costretta ad avviare la procedura del divorzio che richiederà molti mesi e molto denaro. Il piano di Deniz, tuttavia, viene scoperto e l’uomo si vede costretto a liberare la Yildiz dal giuramento fatto sull’altare. Sconfitta, Selin annuncerà la sua decisione di lasciare Istanbul ma la partenza sarà rinviata da una scoperta sconcertante.

Love is in the Air: Selin è incinta

Melo riceverà una chiamata destinata a Selin, scoprendo che la donna è incinta. Messa al corrente della novità, Eda e Melo ipotizzeranno che l’unico indiziato possibile rimane Serkan, e la Yildiz cadrà nello sconforto più totale. Ora che finalmente è libera di amare il Bolat e lui ricorda tutto di lei, l’imprenditore sta per rendere madre la sua più acerrima nemica. Selin chiederà ad Eda di non rivelare nulla a Serkan e lei, orfana di entrambi i genitori, non potrà impedire alla coppia di crescere insieme il figlio. Ignaro di tutto, approfittando di una festa alla ArtLife, Serkan chiederà ad Eda di sposarlo.

Eda rifiuta Serkan nelle Anticipazioni turche di Love is in the Air

Spiazzata dalla proposta di matrimonio di Serkan, Eda deciderà d’istinto di non accettare, chiedendo all’imprenditore un po’ di tempo per riflettere. Come promesso a Selin, infatti, la Yildiz non rivelerà nulla sulla gravidanza e dovrà temporeggiare nonostante il dolore che prova. In tutto questo marasma di intrighi e tradimenti, tornerà a galla il famoso bacio tra Selin e Deniz, che potrebbe mettere in dubbio la paternità del Bolat.

