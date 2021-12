Love is in the Air Anticipazioni Turche: Melo corteggiata dallo spasimante di Eda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Love is in the Air, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che Burak mostrerà interesse per Melo, dopo aver capito che il cuore di Eda appartiene a Serkan.

La storia d’amore, tormentata e burrascosa, tra Eda Yildiz e Serkan Bolat è al centro delle trame di Love is in the Air, ma c’è una nuova coppia che potrebbe infiammare la curiosità della soap turca di Canale5. Le Anticipazioni sulle puntate, presto in onda in Italia, ci rivelano che Burak si arrenderà all’idea che il cuore di Eda appartiene a Serkan. Distrutto dal dolore, dopo qualche bicchierino di troppo, Burak bacerà Melo. Da quel momento la situazione tra i due amici della Yildiz sarà a dir poco imbarazzante ma, nonostante tutte le figuracce collezionate da Burak, potrebbe nascere l’amore.

Burak bacia Melo nelle nuove puntate di Love is in the Air

Burak ha manifestato il suo interesse per Eda, che per un breve momento ha contemplato l’idea di costruire qualcosa con l’amico, dato l’attaccamento che Kiraz nutre nei suoi confronti. Il ritorno di Serkan, tuttavia, ha rimescolato le carte in tavola e la Yildiz è certa di poter formare una famiglia con il padre di sua figlia, nonostante gli alti e bassi. Burak è disperato, ha capito di aver perso per sempre la possibilità di conquistare la bella paesaggista, e sfoga la sua frustrazione con una sessione intensa di alcol. Stordito dai drink, Burak incontra Melo nell’hotel e finisce con il baciare l’amica della donna che ama segretamente. Inutile dire che per Melo il gesto di Burak è uno shock ma anche un incentivo a pensare che lui possa un giorno innamorarsi di lei.

Anticipazioni Love is in the Air: Burak delude Melo

Melo è rimasta folgorata dal bacio di Burak e spera di poter intraprendere un flirt con l’uomo. Dopo aver smaltito i postumi della sbornia, tuttavia, Burak non ricorda nulla e si comporta in modo normale con Melo, che apprende con dispiacere di non essere rimasta scolpita nella memoria dell’amico. Delusa e amareggiata, Melo chiede ad Ayfer di lasciare l’hotel e Burak ascolta la conversazione. Improvvisamente il ricordo del bacio con Melo si manifesta e Burak chiede perdono all’amica di Eda, credendo di essersi approfittato di lei, fatto che la farà infuriare ancora di più.

Love is in the Air Anticipazioni: Burak innamorato di Melo?

Melo prenderà le distanze da Burak, certa che l’uomo sia ancora innamorao di Eda e che il bacio per lui sia stato solo un grande errore. Un giorno, tuttavia, le convinzioni di Melo si sgretoleranno, quando Burak la osserverà scherzare con un cliente dell’hotel e proverà un improvviso moto di gelosia. Sarà Ayfer ad accorgersi per prima che qualcosa è cambiato nella mente di Burak, prima ancora che sia lui stesso ad ammettere i propri sentimenti per Melo.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.