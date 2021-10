Love is in the Air Anticipazioni Turche: lungo salto temporale, Eda ha avuto una figlia!

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni delle trame della seconda stagione di Love is in the Air, delle puntate presto in onda su Canale5.

La seconda stagione di Love is in the Air si apre con un salto temporale di ben cinque anni. Le Anticipazioni della soap, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che nelle puntate presto in onda su Canale5, Eda e Serkan si saranno lasciati per sempre. Il Bolat è rimasto a capo della ArtLife, mentre la giovane paesaggista ha terminato gli studi in Italia, per poi lavorare in un hotel dove si è trasferita con Melo e la zia Ayfer. Il destino, tuttavia, farà incontrare nuovamente i due e l’amore potrebbe tornare a sbocciare, anche se non è detto che Serkan reagisca bene al segreto che Eda gli ha tenuto nascosto per così tanto tempo.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: un lungo salto temporale

Abbiamo lasciato Eda e Serkan alle prese con una notizia sconvolgente: il Bolat ha un tumore al cervello e i medici ipotizzano che sia incurabile. La soap farà un salto temporale di ben cinque anni, al termine dei quali scopriremo che la coppia non ha resistito alle avversità della vita. Serkan è rimasto in Turchia, a capo della Artlife, mentre Eda si è laureata in Italia ed è tornata nel Paese per occuparsi di un hotel di lusso, dove si sono trasferite anche la zia Ayfer e Melo. Nonostante la lontananza, sarà chiaro che Eda sia ancora molto legata al Bolat, tanto da rifiutare le avances del bel Burak, un ragazzo affascinante che è entrato nella vita della paesaggista.

Serkan padre nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Quando Piril, divenuta madre di Can grazie ad Engin, non potrà presenziare ad un importante meeting per la ArtLife, sarà il Bolat a recarsi all’appuntamento. Durante il tragitto, tuttavia, Serkan sarà distratto da alcuni messaggi sul telefono e rischierà di investire la piccola Kiraz. La bambina si rivelerà un vero osso duro e, dopo aver sgridato apertamente l’imprenditore per la sua guida incauta, lo costringerà a perdere molto tempo nel bosco alla ricerca di more, sporcando poi la costosa vettura. Serkan non sa che Kiraz, il cui nome vuol dire fragola, è un tassello fondamentale della sua vita.

Love is in the Air: Eda e Serkan si incontrano di nuovo?

Serkan decide di accompagnare Kiraz da sua madre, che alloggia proprio nell’hotel dove lui dovrà incontrare il cliente. Hotel che ospita Eda, Melo e zia Ayfer. Insomma, un vero e proprio colpo di fortuna per il Bolat, che non vede la sua ex fidanzata da ben cinque anni. Possiamo anticiparvi che Kiraz è proprio la figlia di Serkan e Eda, ma non sarà facile per l’imprenditore scoprirlo dato che incontrerà la Yildiz senza la presenza della bambina. Come reagirà Serkan alla notizia di essere padre?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.