Le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia rivelano che la figlia della Yildiz e del Bolat svanisce nel nulla, però per fortuna quest'ultimo riesce a trovarla, e...

Nelle puntate italiane di Love is in the Air Serkan ha appena scoperto che Selin non è incinta di lui, bensì di Deniz, e che è malato. Le anticipazioni turche, invece, ci mostrano che nella seconda stagione il Bolat è diventato genitore, però di Kiraz, la figlia di Eda! Quest'ultima glielo ha tenuto nascondo, fino a quando la piccola Kiraz non sta per compiere cinque anni. E mentre la bambina si dà alla fuga, l'architetto, superate delusione e paranoie, pensa che sia giunto il momento di presentarsi a lei come suo padre...

Love is in the Aira Anticipazioni Turche: Eda ha tenuto nascosto la paternità di Kiraz a Serkan!

Mentre noi abbiamo visto Serkan credere che ben presto Selin lo avrebbe reso padre, i telespettatori turchi lo hanno già visto diventare genitore per davvero! Nella seconda stagione della soap, l'architetto ed Eda hanno una bambina, Kiraz; quest'ultima, tuttavia, non sa che il Bolat sia il papà. La paesaggista, infatti, ha nascosto per cinque anni all'ormai ex di avere una figlia in comune! Neanche a dirlo, nel momento in cui lo viene a sapere, Serkan è sotto shock...

Serkan non vuole che Kiraz sappia che lui è suo padre, nelle Anticipazioni Turche di Love is in the Air

Sono trascorsi cinque anni da quando i due innamorati hanno preso la decisione di dividere le loro strade, e adesso la Yildiz è pronta a confessare all'imprenditore che dal loro amore è nata una bambina. Inizialmente, il Bolat sembra non volerne sapere nulla; dopodiché, chiede alla ragazza il permesso per potersi far carico di tutte le spese di Kiraz, a patto che quest'ultima non venga mai a sapere che lui sia il genitore!

Love is in the Aira Anticipazioni Turche: Serkan ha paura!

Eda s'infuria: la figlia ha bisogno di un padre presente, non di soldi. Allora, Serkan le fa una confessione. Cinque anni prima, il medico gli disse che avrebbe avuto non poche difficoltà se avesse voluto provare a mettere su famiglia, a causa delle cure per guarire dal cancro. Per tale ragione, all'epoca l'allontanò l'ex fioraia: non avrebbe potuto consentirle di coronare il suo sogno di diventare madre! Per giunta, il tumore potrebbe tornare, e non vuole che Kiraz si affezioni a lui, se poi dovrà dirgli addio...

Serkan rivela a Kiraz di essere suo papà, nelle Anticipazioni Turche di Love is in the Air

Il dottore, tuttavia, rassicura il Bolat: è fuori pericolo, ed in salute. Mentre sta tirando un sospiro di sollievo, la Yildiz lo chiama in preda al panico: la piccola è svanita nel nulla! Preoccupato, il figlio di Aydan si unisce alle ricerche, e - grazie ad un indizio di Can, il primogenito di Engin e Piril - la trova nei pressi di un lago. Kiraz è lì per lanciare in aria un palloncino indirizzato al papà, secondo lei un astronauta nello spazio. Commosso, Serkan si presenta alla festa di compleanno della bambina... con indosso la tuta da cosmonauta! Kiraz, sconvolta, fugge; quando i genitori la raggiungono, lei confida loro di essere felice: sperava che suo padre fosse come il Bolat, per il quale aveva già iniziato a nutrire un sincero affetto. Il lieto fine, però, non è dietro l'angolo...

