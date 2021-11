Love is in the Air Anticipazioni Turche: Eda rivela a Serkan di essere padre, lui reagisce male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Love is in the Air, delle puntate presto in onda su Canale5, ci rivelano che Serkan rifiuterà di essere padre di Kiraz.

Dalla Turchia, arrivano nuove Anticipazioni sulle trame delle puntate di Love is in the Air, che andranno presto in onda su Canale5. Nella seconda stagione della soap turca, Eda cercherà di tenere segreta la paternità di Serkan il più a lungo possibile. Spinta dalle ricerche di Engin e Aydan, che sospettano che Kiraz sia la figlia della Yildiz e del Bolat, la bella paesaggista cercherà di confondere le acque, raccontando che la bambina è figlia di Melo. Messa alle stretta e ancora innamorata di Serkan, Eda confesserà tutto ma la reazione dell’imprenditore non sarà quella sperata.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Eda esagera con Serkan

Dopo il salto temporale di cinque anni, troviamo Eda e Serkan nuovamente uniti dal destino. Mentre l’imprenditore sente di provare ancora qualcosa per la sua ex fidanzata, nonostante l’insistente corteggiamento della nuova arrivata Deniz, la Yildiz non può permettersi il lusso di cedere al sentimento. Eda, infatti, ha nascosto a Serkan di essere diventato padre della piccola Kiraz, e per non farlo sospettare, costringe tutti a fingere che sua figlia sia invece di Melo.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda messa alle strette

Eda spera che, fingendo che Kiraz sia la figlia di Melo, nessuno indagherà sulla realtà e il suo segreto sarà salvo. Kiraz non sa che il suo vero padre è Serkan, ma le somiglianze con l’uomo iniziano a farsi notare sempre più prepotentemente. Anche Engin ed Aydan si sono accorti che qualcosa non va e, grazie ad un abile raggiro, riescono ad ottenere l’esame del DNA per fugare ogni dubbio. Avendo scoperto le intenzioni dei due, Eda è sempre più preoccupata per la reazione che Serkan potrebbe avere scoprendo la verità, e decide di affrontare di petto la situazione. A complicare le cose ci pensa Kiraz, che confessa di essere la figlia della paesaggista.

Serkan delude Eda nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Eda decide di anticipare Aydan ed Engin, rivelando a Serkan che Kiraz è sua figlia. Il Bolat chiederà qualche ora per riflettere, spiazzando completamente la paesaggista, per poi dichiarare di non voler in nessun modo fare il padre. Per giunta, Serkan offre soldi ad Eda per mantenere Kiraz, ma in cambio lei non dovrà mai rivelare alla figlia l’identità del vero padre. Un vero colpo basso da parte di Serkan, che delude profondamente Eda. Sebbene lei sia colpevole di non aver rivelato la verità immediatamente, estromettendolo dalla vita di sua figlia, mai si sarebbe aspettata che l’imprenditore potesse essere così meschino. Nel frattempo, Aydan è furiosa per la scelta del figlio, dal momento che vorrebbe potersi palesare a Kiraz come sua nonna. Sarà Aydan a riuscire a far ragionare il Bolat?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.