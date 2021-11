Love is in the Air Anticipazioni Turche: Burak è il nuovo pretendente di Eda!

Anticipazioni TV

Dopo il salto temporale, le Anticipazioni turche di Love is in the Air, ci informano della presenza di un nuovo e affascinante pretendente per Eda.

Le Anticipazioni di Love is in the Air, provenienti dalla Turchia, sulle puntate, presto in onda su Canale5, rivelano la presenza di un nuovo e affascinante personaggio, che gravita nella vita di Eda Yildiz. Dopo il salto temporale, la giovane paesaggista si è laureata e lavora per un hotel esclusivo, insieme a zia Ayfer e alla migliore amica Melo. Qui, Eda ha conosciuto l’affascinante e romantico Burak, estremamente legato alla figlia Kiraz, che le fa una corte spietata. La Yildiz cederà alla dolcezza di Burak oppure rimarrà folgorata dall’incontro casuale con Serkan, che non vede da ben cinque anni?

Eda dopo il salto temporale: le Anticipazioni di Love is in the Air

Come precedentemente anticipato, a Love is in the Air ci sarà un lungo salto temporale di ben cinque anni. Scopriremo che Eda e Serkan si sono detti addio per sempre e, mentre l’imprenditore è rimasto a capo della ArtLife, la paesaggista ha conseguito l’agognata laurea in Italia, per poi essere assunta da un prestigioso hotel di lusso. Qui, Eda vive con la figlia Kiraz, la zia Ayfer e la migliore amica Melo. Il destino farà incontrare nuovamente Eda e Serkan, ignaro che Kiraz sia sua figlia, ma la situazione potrebbe non tornare mai come prima a causa di un nuovo personaggio.

Anticipazioni turche Love is in the Air: arriva Burak!

Nell’hotel che ospita Eda e la sua famiglia lavora anche Burak, un ragazzo gentile e molto affascinante, che è diventato un punto di riferimento per l’impertinente Kiraz. La figlia della Yildiz, con il suo caratteraccio, non è brava a farsi amici ma Burak l’ha adorata sin dal primo istante, diventando per lei una sorta di figura paterna. Burak è innamorato della Yildiz e la corteggia con garbo e gentilezza, sperando che la paesaggista veda in lui un padre perfetto per Kiraz e un partner per la vita. Anche Melo e zia Ayfer tifano spietatamente per Burak, certa che l’uomo sia il compagno perfetto per Eda. Peccato che lei, invece, non abbia ancora dimenticato Serkan!

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan sconvolge Eda

Se da una parte Eda si è abituata alla sua nuova vita, iniziando anche a pensare alla possibilità di cedere al corteggiamento di Burak, dall’altra il ricordo della travolgente passione nutrita per Serkan non smette di perseguitarla. Grazie a Piril, Serkan si recherà nell’hotel dove lavora Eda, incontrando anche Kiraz. Vedendo la bambina così legata a Burak, il Bolat crederà che la giovane sia la figlia del collega di Eda, arrivando a presumere che la Yildiz sia legata al nuovo arrivato e lo abbia dimenticato. Un grosso equivoco che la paesaggista sceglierà di cavalcare, per non dover rivelare la verità sul padre della figlia.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.