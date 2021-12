Love is in the Air Anticipazioni Turche: Aydan vuole portare Kiraz lontano da Eda

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame delle puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Le Anticipazioni turche rivelano che Aydan ingannerà Eda e Serkan per avere Kiraz tutta per sé.

I colpi di scena non mancano mai nelle trame di Love is in the Air, soprattutto in quelle provenienti dalle Anticipazioni. Le puntate della soap turca, presto in onda su Canale5, ci rivelano un vero e proprio colpo di scena, che fa storcere il naso a molti. Serkan ha scoperto che Kiraz è sua figlia e, dopo aver superato lo shock iniziale, ha intenzione di essere un padre perfetto per lei. Eda, nonostante le perplessità e il rapporto complicato con il Bolat, non potrebbe esserne più felice. C’è qualcuno, tuttavia, che ritiene la Yildiz poco adatta al ruolo di madre e vorrebbe Kiraz tutta per sé. Stiamo parlando di Aydan, che metterà a segno la più orrenda delle macchinazioni pur di raggiungere i propri scopi. Scopriamo insieme cosa accadrà tra Aydan e la nuova famiglia felice.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: Serkan padre perfetto

Serkan ha scoperto che Kiraz è sua figlia e, nonostante inizialmente abbia messo in chiaro di non voler avere nulla a che fare con la bambina, si è ricreduto molto in fretta sul ruolo di padre e vuole essere perfetto per le due donne più importanti della sua vita. La situazione con Eda è ancora tesa, dal momento che entrambi provano forti sentimenti ma nessuno dei due vuole cedere e ammetterlo. Nonostante gli alti e bassi di coppia, ingigantiti dall’inizio della convivenza tra Eda e Serkan per il bene di Kiraz, il Bolat sta mantenendo fede alla parola data ed è presente ogni istante nella vita della figlia. Tutto sembrerebbe perfetto non è vero? Peccato che ci sia qualcuno che proprio non sopporta l’idea di essere estromesso dal quadretto familiare.

Aydan tradisce il figlio nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Mentre Serkan ha perdonato immediatamente Eda per aver nascosto la paternità di Kiraz, che ha fatto preoccupare tutti fuggendo dalla festa di compleanno, Aydan non sopporta l’idea di essere stata tenuta lontano dalla nipote per cinque lunghi anni. La donna chiede a Serkan di rivendicare l’affidamento esclusivo della bambina, ma lui rifiuta dal momento che in cuor suo spera di riconquistare Eda e formare una famiglia. Furiosa con Serkan, Aydan attuerà uno stratagemma orribile per convincerlo a firmare le carte per la pratica legale, che chiede a Kemal di curare in gran segreto. Aydan, infatti, ingannerà Serkan chiedendo di firmare alcune pratiche affinché Kiraz possa portare il cognome dei Bolat e lui, indaffarato nell’organizzazione di una mattinata di giochi con la figlia, firmerà senza prestare attenzione.

Love is in the Air: le Anticipazioni turche

Per fortuna l’inganno di Aydan sarà svelato molto presto. La donna mentirà anche a Kemal, convincendolo ad inviare le pratiche firmate da Serkan con la menzogna, trovando l’appoggio del fidato Seyfi. Parlando dell’azione legale contro Eda al telefono, tuttavia, Aydan non si accorgerà di essere proprio vicino alla Yildiz, che ascolterà tutto e rimarrà di sasso. Inizialmente furiosa anche con Serkan, che crede complice della madre, Eda capirà che è Aydan che si nasconde dietro a questa orribile macchinazione e la affronterà di petto. Il Bolat si infurierà con la madre, minacciandola di allontanarla per sempre da Kiraz e costringendola a bloccare la pratica per l’affidamento esclusivo. Basterà qualche minaccia per placare la sete di vendetta di Aydan?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.