Love is in the Air, Anticipazioni turche: Alexander sceglie Ayfer, Aydan lo uccide!

Anticipazioni TV

Ecco le anticipazioni delle trame delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Nella soap turca con Hande Ercel e Kerem Bursin avviene un omicidio.

Arrivano sconvolgenti Anticipazioni dalla Turchia, che riguardano le trame delle nuove Puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Nella soap con Hande Ercel e Kerem Bursin si apre una story-line crime, che riguarda il triangolo formato da Ayfer, lo chef Alexander e Aydan. Dopo essersi fatte guerra per accaparrarsi l’attenzione dell’avvenente nuovo arrivato, Ayfer e Aydan sono giunte ad una tregua. Alexander ha scelto la zia di Eda, ma non sembra essere fedele come dovrebbe. Caduta nel tranello dell’italiano, Aydan lo colpirà violentemente con una bottiglia, causandone lo svenimento. Il battito cardiaco dello chef è inesistente e Ayfer temerà che Alexander sia morto. Il colpo di scena? Il corpo dell’uomo sparisce misteriosamente e la polizia fa visita alle due donne.

Anticipazioni turche Love is in the Air: Alexander sceglie Ayfer

Per diverse puntate abbiamo assistito alla lotta tra Ayfer e Aydan, entrambe interessate a conquistare lo chef Alexander. L’avvenente italiano ha trascorso diverso tempo senza sbilanciarsi, per poi scegliere di fare coppia fissa con la zia di Eda. Nonostante la frustrazione, Aydan si è fatta da parte e ha osservato la nuova coppia di nascosto, certa che lo chef non fosse del tutto sincero. Mentre Ayfer è totalmente innamorata, infatti, Alexander non perderà occasione di sedurre nuove donne e mettersi in mostra costantemente, stando ben attento a non farsi scoprire dalla sua dolce metà. Il donnaiolo italiano tornerà sui suoi passi, deciso a far capitolare anche Aydan ai suoi piedi, rivelandole di avere seri problemi di coppia con Ayfer.

Aydan colpisce Alexander nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Aydan, persuasa dalla finta sincerità di Alexander che è un attore provetto negli affari amorosi, coglierà l’occasione per riavvicinarsi allo chef e sottrarlo alla rivale Ayfer. Decisa a prendere il posto della zia di Eda, Aydan si recherà nel ristorante dello chef non potendo immaginare di trovarlo a cena con un’altra donna. Compreso l’inganno Aydan e Ayfer, sopraggiunta sul luogo, si scaglieranno contro lo chef e la madre di Serkan gli getterà addosso una pesante bottiglia di vetro. Colpito in testa dall’arma improvvisata, Alexander stramazzerà al suolo e le due donne crederanno di averlo ucciso. Il battito cardiaco dell’uomo è assente e il sangue copioso, ma la cosa più bizzarra è che il corpo dello chef sparirà improvvisamente dal locale!

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan rischia il carcere

Sorprese dall’improvvisa scomparsa di Alexander, che non avrebbe potuto lasciare il locale da solo viste le sue condizioni, Aydan e Ayfer temeranno di poter ricevere ripercussioni legali. La madre di Serkan, terrorizzata alla prospettiva di trascorrere il resto dei suoi giorno in carcere, si recherà a casa di Ayfer per studiare un piano d’attacco e negare ogni conoscimento. È proprio a casa della zia della Yildiz, che le due donne saranno sorprese da una pattuglia della polizia che vuole interrogarle sulla scomparsa di Alexander.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.