Love is in the air Anticipazioni: Serkan ammanetta Eda per farsi perdonare!

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'architetto, per costringere la ragazza ad ascoltarlo, l'ammanetterà e la porterà con sé nello chalet di famiglia in mezzo alle montagne: ha un'importante richiesta da farle!

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che Serkan, per obbligare Eda a starlo a sentire, si serve di un paio di manette! L'architetto, infatti, necessita dell'aiuto della ragazza per inchiodare ed annientare Kaan! Ma la Yildiz riuscirà a passare sopra alla rabbia di essere stata ingiustamente accusata dal Bolat di averlo derubato?

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ammanetta Eda!

Serkan ha accusato Eda di aver commesso un furto: la ragazza gli avrebbe sottratto un disegno. In realtà, il ladro in questione altri non è che lo spregevole Kaan. Grazie a Melo, raggirata proprio dal Karadaag, e a Fifi, la Yildiz riesce a dimostrare di essere del tutto estranea ai fatti: è stata ingiustamente incolpata dal Bolat! Tuttavia, la giovane, rimasta scottata dall'episodio, non può fare a meno di chiudere ogni tipo di rapporto con lui, tanto che gli restituisce l'anello a forma di fiore, il simbolo del loro finto fidanzamento. Serkan, però, è intenzionato a farsi perdonare; così, per costringerla a seguirlo, ammanetta Eda, e la conduce nello chalet di famiglia ubicato sulle montagne. Nonostante un'iniziale riluttanza, alla fine lei accetta la richiesta dell'imprenditore, il quale ha bisogno del suo aiuto per rintracciare delle prove che inchiodino Kaan: quest'ultimo ha ottenuto l'appalto di una struttura alberghiera illecitamente.

Serkan chiede aiuto ad Ayfer per farsi perdonare da Eda, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

La Yildiz concede al Bolat soltanto 24 ore del proprio tempo: dopodiché smetterà di essere una sua dipendente alla Art Life, e smetterà di essere la sua finta fidanzata. La ragazza, infatti, non alcuna intenzione di continuare a stare accanto a qualcuno che non è stato neanche in grado di chiederle scusa per averla additata in quel modo impietoso. Così, l'architetto si reca presso il chiosco dei fiori di Ayfer, e chiede a quest'ultima di dargli una mano a creare una composizione di fiori destinata ad Eda. In più, sempre la zia consiglia a Serkan di scrivere un biglietto con la richiesta di perdono alla nipote, da farle recapitare con il bouquet.

Love is in the Air Anticipazioni: Selin si sta per sposare e Serkan è sconvolto!

La giovane, ovviamente, resta piacevolmente colpita da questo gesto, e fa sapere all'imprenditore di essersi lasciata tutto alle spalle; inoltre, gli conferma che continuerà a fingersi la sua fidanzata... almeno per i restanti 44 giorni previsti dal contratto che hanno firmato. Ovviamente, la Yildiz non gli confessa di essersi innamorata di lui. Mentre il Bolat le rimette l'anello al dito, sopraggiungono in ufficio Selin e Ferit, i quali annunciano che convoleranno a nozze entro una settimana. L'annuncio, chiaramente, spiazza l'architetto, il quale, proprio a causa di esso, torna ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti della giovane, ordinandole di fare il possibile affinché il matrimonio dell'ex fiamma salti. Nel frattempo, ordina anche a Ferit di firmare un contratto prematrimoniale che attesti che in nessun caso, un giorno, arriverà a pretendere di avere un ruolo decisionale alla Art Life. Selin, invece, non è d'accordo con lui...

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.