Love is in the Air Anticipazioni: Selin è pronta a lasciare Ferit! Ecco che cosa farà Serkan...

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la Atakan confessa al Bolat di essere disposta a mandare a monte il matrimonio per tornare a stare con lui!

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che Selin, dopo aver origliato e frainteso le parole di Serkan, gli dice che, se lui vuole tornare con lei, è pronta a lasciare Ferit ad un passo dalla nozze! L'architetto, però, non sa che cosa risponderle...

Love is in the Air Anticipazioni: Un bizzarro weekend per quattro

Dopo aver appreso che Selin e Ferit sono pronti a convolare a nozze, e che prima del grande giorno faranno un viaggio insieme in Italia, Serkan, indispettito, ha chiesto ad Eda d'intervenire: non può permettere che il matrimonio tra l'ex fidanzata ed il Simsek venga celebrato! Così, la fioraia ha inventato l'ennesima bugia, confidando alla futura sposa che anche lei ed il Bolat diventeranno presto moglie e marito. Grazie a questo stratagemma, la Atakan rimanda la partenza. Intanto, la Yildiz organizza anche un weekend nello chalet dell'architetto, perché loro quattro hanno bisogno di una location adatta per le interviste di coppia in programma. In verità, l'obiettivo della ragazza è quello di far sì che Serkan e la bionda abbiano l'occasione per stare da soli, tanto che, al momento giusto, lei s'impegna ad allontanarsi in compagnia di Ferit.

Selin pronta a lasciare Ferit per Serkan, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Una volta rimasti soli, Selin e l'imprenditore possono finalmente confrontarsi... e la giovane coglie la balla al balzo per mettere l'ex fidanzato con le spalle al muro. D'altra parte, la Atakan ha ascoltato una conversazione privata tra il Bolat ed il collega, Engin, in cui quest'ultimo invitava il primo a confessare i suoi sentimenti ad Eda, prima che fosse troppo tardi. Tuttavia, l'architetto sosteneva di non avere alcuna speranza, perché la fioraia aveva ormai deciso di prendere definitivamente le distanze da lui. La bionda, però, non ha capito che Serkan si stesse riferendo alla Yildiz: è certa che stesse parlando proprio di lei! Mossa da tale convinzione, Selin dice all'imprenditore che le basta che lui glielo chieda e lei lascerà il Simsek.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan non vuole che Eda lasci la Art Life

Quindi, il Bolat ha ottenuto ciò che ha a lungo desiderato... o forse ciò che desiderava. In effetti, l'uomo non risponde nell'immediato all'ex fidanzata, anche e soprattutto perché si accorge che la fioraia sta vedendo ed ascoltando tutto. La Atakan non riesce a credere che Serkan stia ancora temporeggiando, ma, nonostante sia oltremodo indignata, gli concede un paio di giorni per fare una scelta. L'architetto, però, non sa davvero che cosa fare: non è in grado di ammettere a se stesso di non volerla più, ma di volere Eda, la ragazza di cui si è sempre e soltanto finto innamorato! Così, incapace di aprire il proprio cuore, una volta scaduto il loro contratto, cerca semplicemente d'impedire alla Yildiz di lasciare la Art Life. A tal proposito, qualcuno scoprirà del loro accordo, e non vedrà l'ora di smascherare i due firmatari... ma chi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 12 al 16 luglio 2021.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.