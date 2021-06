Love is in the Air Anticipazioni: Kaan seduce Melo per distruggere Serkan!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il Karadag, accecato dall'odio, irretisce l'ingenua amica di Eda per farla pagare al Bolat!

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che la povera Melo sta per cadere nella trappola dello spietato Kaan!

Love is in the Air Anticipazioni: Kaan vuole farla pagare a Serkan

Kaan ha sete di vendetta. Il giovane è convinto che l'azienda di famiglia sia fallita per colpa di Serkan, e benché i due siano amici d'infanzia, non ha alcuna intenzione di lasciarlo impunito. Grazie ad uno stratagemma, il Karadag ottiene l'invito per la festa del (falso) fidanzamento del nemico ed Eda; proprio in occasione del party, il ragazzo mette per la prima volta gli occhi su Melo, l'amica impacciata ed ingenua dalla futura sposa. Kaan, infatti, si è reso conto che qualcosa non quadra, pertanto sta cercando di ottenere qualche informazione (in merito a questa tanto bizzarra quanto improvvisa unione) che, chiaramente, potrà tornargli utile nella sua guerra contro il Bolat. La diretta interessata, la Yildiz, non gli è stata d'aiuto, dato che, scaltramente, non si è lasciata sfuggire nulla. Così, l'uomo ha deciso di cambiare strategia, e di puntare su quello che, a parer suo, è l'anello debole della cerchia di amiche di Eda: Melo.

Kaan seduce Melo, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Il Karadag, dopo aver effettuato delle ricerche sui social, scopre che la giovane su cui si è concentrato lavora in una profumeria, dove si reca. Puntando sul fatto che non lo abbia riconosciuto, inizia a filtrare con Melo. La ragazza non riesce a crede che un uomo tanto affascinante possa interessarsi ad una come lei: Melo, infatti, ha qualche chilo in più, e ciò la rende insicura. I due sembrano intenzionati a dare avvio ad una vera e propria frequentazione, tanto che, quando lei verrà licenziata, lui si preoccuperà di procurarle un colloquio. Tuttavia, l'amica della Yildiz non riuscirà a farsi assumere. Sarà poi il padre di Serkan, Alptekin, ad offrire un posto di lavoro, come segretaria di Selin.

Love is in the Air Anticipazioni: Il diabolico piano di Kaan

Quando Kaan viene a saperlo, fa capire a Melo di voler fare un passo indietro. Il problema, per lui, è proprio Serkan. Inoltre, le dice a chiare lettere che non può instaurare una relazione amorosa con un'amica della Yildiz, la quale, appunto, è in procinto di sposare quest'ultimo. Il ragazzo giustifica queste sue parole affermando che il Bolat non è mai stato né onesto né buono nei suoi confronti, tanto che, se venisse a sapere di loro due, di certo gli metterebbe i bastoni tra le ruote sul posto di lavoro. La giovane, allora, non essendo disposta a rinunciare al suo sogno d'amore, promette all'amato che non dirà nulla di loro due alla coppia. Pertanto, questo rapporto (o meglio, questo inganno) prosegue indisturbata. Melo arriva persino ad invitare il Karadag a pranzo a casa sua, e lui approfitta dell'occasione per frugare in giro. Durante le ricerche, l'uomo trova un brevetto appena registrato da Eda, e gli scatta delle fotografie con lo smartphone, ovviamente di nascosto. Che cosa ha in mente Kaan? Guai in vista per la Yildiz e Serkan!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 7 all'11 giugno 2021.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.