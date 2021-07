Love is in the Air Anticipazioni: Ferit dimentica Selin e si consola con Ceren? Ecco che cosa sappiamo...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, dopo aver abbandonato l'Atakan all'altare, il Simsek è decisamente pronto a voltare pagina!

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che Ferit è sempre più vicino a Ceren... e Selin?

Love is in the Air Anticipazioni: Ferit abbandona Selin all'altare

Dopo aver origliato una conversazione tra Selin e Serkan, Ferit ha scoperto che la futura sposa era pronta a lasciarlo: le bastava una parola dell'ex fidanzato, e lei, per tornare da quest'ultimo, gli avrebbe dato il ben servito. Così, al Simsek è venuto un attacco di panico, e a soccorrerlo è stata Ceren, una delle migliori amiche di Eda. Nonostante ciò, il giovane, in un primo momento, ha deciso di procedere con i preparativi delle nozze... senza però smettere mai di ripensare a quanto detto dall'Atakan al Bolat. Ed infatti, proprio un attimo prima di pronunciare il fatidico "Sì, lo voglio", Ferit se ne va, abbandonando la ragazza all'altare.

Ferit e Selin continuano a lavorare insieme, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Nel frattempo, Selin continua a lavorare a stretto contatto con Serkan, mentre il Simsek, detentore del 5% delle quote della Art Life (donategli da Alptekin affinché mantesse il riserbo sull'incidente in cui morirono i genitori della Yildiz), ha iniziato a collaborare con il nuovo e spietato socio, Efe Akman. Quindi, benché si siano definitivamente lasciati e non ne vogliano più sapere l'uno dell'altra, Ferit e l'Atakan non possono fare altro che accettare l'idea di doversi continuare a vedere ogni giorno.

Love is in the Air Anticipazioni: Ferit si avvicina a Ceren... e Selin è furiosa!

In questo modo, la ragazza è in grado di rendersi conto che, ad una distanza di sole 48 ore dal matrimonio saltato, il giovane che stava per diventare suo marito è già entrato in sintonia con Ceren, assunta come avvocatessa della holding dal Bolat. Chiaramente, Selin non ci sta: si sente doppiamente umiliata, e lo fa presente al Simsek. Quest'ultimo, dopotutto, non è interessato alle emozioni dell'ex, concentrato com'è sull'amica di Eda, che, con una scusa oppure con un'altra, cerca sempre d'incontrare. I due, dunque, finiranno col formare una coppia? I presupposti, in fondo, non mancano...

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 19 al 23 luglio 2021.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.