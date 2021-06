Anticipazioni TV

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'architetto, per dare una scossa al rapporto con la collega, chiede aiuto all'amica di Eda per farla ingelosire... ma non aveva calcolato che, ben presto, avrebbe iniziato a provare qualcosa anche per lei!

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che per Engin escogita un piano per conquistare Pirl. D'altra parte, un imprevisto metterà tutto nuovamente in discussione, a partire dai sentimenti dell'architetto!

Love is in the Air Anticipazioni: Engin fa ingelosire Piril con Ceren

In occasione di una trasferta lavorativa, i due architetti della Art Life, Engin e Piril, iniziano ad avvicinarsi, dimostrando di essere interessati l'uno all'altra. Tuttavia, mentre lui sembra più propenso a dare avvio ad una frequentazione, lei sembra essere concentrata soltanto sugli affari. Terminato il weekend, però, devono tornare ad Istanbul, ossia alla loro vita di sempre. Per spronare la Baytekin, allora, il Sezgin decide di ricorrere ad uno stratagemma: la farà ingelosire! Ovviamente, per riuscire nell'impresa, l'uomo necessita dell'aiuto di una ragazza, la quale sia disposta a reggergli il gioco. Così, vista la sintonia che si era venuta a creare tra lui e una delle migliori amiche di Eda, Ceren, Engin pensa di rivolgersi a lei. Quest'ultima accetta... e la collega, neanche a dirlo, non la prende bene: vederli oppure semplicemente saperli insieme la manda su tutte le furie. Piril comincia addirittura ad invitare l'uomo di cui è gelosa, magari a cena oppure per una merenda, ma lui, su consiglio della complice, rifiuta sempre.

Engin comincia a provare qualcosa anche per Ceren, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Con il passare del tempo, però, inaspettatamente il Sezgin inizia a sentirsi insicuro circa ciò che sente davvero: si accorge che la Basar non gli è per niente indifferente. Infatti, un pomeriggio, quando si ritrovano insieme perché lei lo sta aiutando ad organizzare una cena per la collega, lui, con la scusa di dover fare delle commissioni, abbandona l'abitazione, conscio di non riuscire a trattenere gli impulsi: è irresistibilmente attratto dall'avvocatessa! Pertanto, l'architetto invia un messaggio ad entrambe, scusandosi dell'imprevisto che gli impedirà d'incontrarle. Le due, deluse dall'sms, decidono allora di cenare insieme, anche se la Baytekin è furente: ha scoperto che Engin si è fatto aiutare da Ceren per preparare la loro serata romantica.

Love is in the Air Anticipazioni: Ceren rivela il segreto di Eda e Serkan

Quando, il giorno seguente, gli architetti s'incrociano alla Art Life, lei neanche lo saluta. L'amica della Yildiz, di contro, invece di evitarlo, lo prende di petto, e in un momento di rabbia gli chiederà in modo concitato di non comportarsi ambiguamente, come Serkan Bolat, il quale ha persino inscenato un fidanzamento. La Basar, infatti, è al corrente del fatto che la relazione amorosa tra l'imprenditore ed Eda altro non è che una messinscena, dato che proprio quest'ultima glielo ha confidato. Così, incuriosito dalla strana dichiarazione, il Sezgin prova ad estorcerle qualche informazione in più, ma lei, resasi conto di aver commesso un errore, non ha alcuna intenzione di approfondire l'argomento...

