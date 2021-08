Love is in the Air Anticipazioni: Eda rischia di morire. Serkan corre in suo aiuto…

Anticipazioni TV

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la Yildiz sarà in pericolo di vita! Ed il suo eroe non tarderà a prestarle soccorso...

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che Eda cade in una buca... ma per fortuna c'è Serkan!

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan lascia Eda, ma lei resta alla Art Life

Dopo aver appreso la verità su quanto accaduto ai genitori di Eda da suo padre, Alptekin, Serkan, invece di parlagliene, ha deciso che fosse meglio lasciarla andare. Nonostante la giovane preferirebbe mantenere le distanze dall'uomo che le ha spezzato il cuore, alla fine sceglie di non lasciare il suo posto alla Art Life, ed inizia a lavorare a stretto contatto con il nuovo socio, l'architetto che viene dall'Italia, Efe Akman.

Eda cade e Serkan la soccorre, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Proprio quest'ultimo organizzerà un campo motivazionale per i dipendenti della Art Life. Alcune delle attività previste sono da fare in coppia, come il giro in fuoristrada, e la Yildiz, suo malgrado, si ritroverà a partecipare insieme al Bolat. Allora, per distrarsi, la ragazza va a fare una passeggiata da sola nel bosco... durante la quale, per disattenzione, cade in un buca, e perde i sensi. Trascorsa qualche ora, il gruppo si rende conto che Eda manca all'appello, e così chiunque si mette a cercarla. Ovviamente, sarà l'architetto, il più preoccupato di tutti, a trovarla e a prestarle il primo soccorso!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda perde la memoria!

A causa della caduta, la fioraia, non appena avrà ripreso i sensi, tornerà a comportarsi con Serkan come se fossero ancora fidanzati. Perché? Una piccola commozione celebrale le ha eliminato il ricordo degli ultimi giorni, proprio quelli in cui l'imprenditore ha troncato con lei. Il medico che l'ha visitata, inoltre, le ha consigliato di non intraprendere un lungo viaggio; pertanto il Bolat ha optato per rimanere nella residenza estiva di famiglia.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda ha dei dubbi

Durante il tragitto, Eda recupera la memoria, e chiede all'ex fidanzato di farla scendere dall'automobile: non vuole trascorrere altro tempo con lui. Serkan è irremovibile: l'aspirante architetto deve essere sorvegliata a vista. Arrivati nella suddetta casa, alcuni flashback lasceranno intendere che, qualche giorno prima, proprio lì i due avevano fatto l'amore. In più, la Yildiz comincia a ripensare ad una frase che l'amato le ha detto quando lei ancora era ancora convinta che non si fossero mai lasciati, ossia che il suo desiderio è quello di stare per sempre al suo fianco... e così comincerà a chiedersi il perché di tale incoerenza...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 26 al 30 luglio 2021.

Love is in the Air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30.