Love is in the Air Anticipazioni: Eda è incinta? Serkan ne è convinto!

Le Anticipazioni delle nuove Puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che Serkan si convincerà che Eda sia incinta, perdendo la testa.

Arrivano incredibili anticipazioni dalla Turchia, che riguardano un malinteso scioccante tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Nelle puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, l’imprenditore si convincerà che la sua ex fidanzata sia incinta ma non troverà il coraggio di porle direttamente questa domanda. Ignorando i consigli di Engin, il Bolat trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Eda, mostrandosi particolarmente premuroso, sperando di scoprire se l’aspirante architetto sia realmente in attesa del suo primogenito.

Anticipazioni turche Love is in the Air: Eda scopre che Serkan le ha mentito!

Eda è sempre più convinta che Serkan le stia nascondendo la verità, dal momento che è impossibile che il Bolat abbia rinunciato alla loro bellissima storia d’amore da un giorno all’atro, senza riuscire a fornirle spiegazioni sufficienti. La Yildiz origlia causalmente una parte della conversazione tra Serkan e la madre Aydan, scoprendo così che l’imprenditore sta mentendo e che l’ha lasciata per un motivo ben preciso, che non vuole rivelarle. Eda non può immaginare che Serkan sta cercando di proteggerla dalla verità sulla morte dei suoi genitori, causata dal crollo di una casa progettata dal parte Alptekin. Così, la giovane cerca un modo per avvicinare Serkan e farlo confessare e, grazi a Efe, il suo desiderio si realizza molto presto. Il nuovo socio, infatti, accetta una proposta lavorativa da Emre e Ayslin, che vogliono a tutti i costi che il progetto sia realizzato grazie alla collaborazione tra Serkan ed Eda. I due clienti sono diventati genitori da pochi mesi ed Emre è molto restio a lasciare suo figlio con una baby-sitter, ma un evento importante per la coppia costringe Emre a lasciarlo nelle mani di Eda, che si offre volontaria per accudire il neonato.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan sconvolto, Eda è incinta!

Proprio a causa di Emre e Ayslin, Serkan cadrà vittima di un malinteso epico. La cliente, dopo aver ringraziato Eda per l’aiuto con il figlio, le confesserà di aver appena scoperto di essere nuovamente incinta. La Yildiz si mostrerà molto felice e, trasportata dalle emozione, parlerà di come immagina la sua vita da madre e del fatto che sia certa che avrà una bambina. Il Bolat ascolta l’ultima parte della confessione di Eda e, avendola vista in difficoltà con la nausea mattutina poche ore prima, penserà che la sua ex fidanzata gli stia nascondendo una gravidanza. In realtà la Yildiz ha avuto semplicemente un po’ di influenza ma Serkan questo non lo sa perché, ignorando i consigli di Engin che vuole che l’amico parli chiaro con Eda, deciderà di scoprire da solo se la Yildiz è in stato interessante. Prende vita così una sorta di tregua tra i due ex amanti, dal momento che il Bolat inizierà a ricoprire Eda di attenzioni, per paura che il suo bambino possa risentirne.

