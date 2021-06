Love is in the air Anticipazioni: Eda confessa a Ceren il suo segreto, ma poi...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la Yildiz capisce di amare realmente e follemente il Bolat! L'amica, allora, le consiglia di prendere le distanze da lui, altrimenti rischia di farsi male...

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che per Eda è giunto il momento di affrontare la realtà. La giovane, bisognosa di essere sincera, ammette a se stessa e rivela all'amica di aver davvero perso la testa per un uomo con il quale sta soltanto fingendo di avere una relazione amorosa!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda capisce di essere innamorata di Serkan!

La zia di Eda, Ayfer, conosce bene la nipote, meglio di quanto lei conosca se stessa. La donna, infatti, si è accorta che la ragazza è realmente interessata a Serkan, forse persino innamorata. La Yildiz, la quale non ha mai pensato neanche per un istante che si sarebbe mai potuta infatuare di un uomo tanto arrogante come il Bolat, resta di ghiaccio nel sentire le parole della zia. In principio, la giovane si rifiuta di accettare che questa sia la realtà dei fatti, ma poi, con la pulce nell'orecchio, inizia a rifletterci, ed arriva ad una conclusione: Ayfer ha ragione. Infatti, se Eda pensa a Serkan insieme a Selin, non può fare a meno d'innervosirsi: è gelosa, e di conseguenza anche inevitabilmente e sentimentalmente coinvolta.

La confessione di Eda a Ceren, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

In occasione del compleanno dell'architetto, ricorrenza che quest'ultimo non è avvezzo a celebrare, la ragazza pensa che non gli dispiacerà se lei gli organizzerà una festa. Tuttavia, in un secondo momento, cambia idea: forse lui sarà più felice se trascorrerà la giornata con l'ex fidanzata; così, a malincuore, la Yildiz prenota un tavolo, ma non per loro due, bensì per il Bolat e Selin. Estenuata, la fioraia avverte il bisogno di sfogarsi con qualcuno, e sceglie l'amica Ceren per farlo. All'avvocatessa Eda confessa di sentire le farfalle nello stomaco per il giovane uomo in questione, e soprattutto le confessa che, il loro fidanzamento, è soltanto una messinscena.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan lascia Selin per raggiungere Eda!

Ceren consiglia all'amica di essere più prudente: deve allontanarsi da Serkan, altrimenti rischierà di restare irrimediabilmente scottata. La protagonista sa che lei ha ragione, ma sa anche che non le resterà affatto semplice prendere le distanze dalla persona che ormai ha capito di amare. Le cose si faranno ancora più complicate quando l'architetto abbandonerà la cena con l'ex fiamma per raggiungere la Yildiz! Allora, quest'ultima coglierà l'occasione per consegnare il suo regalo al festeggiato: un piccolo mappamondo. Perché, spiega la ragazza, ad un uomo che ha già tutto, non poteva che regalare il mondo stesso. Il Bolat, sorpreso, la guarda, quasi commosso, decisamente affascinato...

