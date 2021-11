Love is in the Air Anticipazioni dall'8 al 13 novembre 2021: Eda scopre che Selin è incinta e rifiuta di sposare Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dall'8 al 13 novembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30.

Puntata in onda Lunedì 8 novembre 2021

Aydan si ritrova faccia a faccia con il suo passato: Kemal, il suo primo amore, venuto a conoscenza del divorzio tra i Bolat, va a trovarla e comincia a corteggiarla.

Puntata in onda Martedì 9 novembre 2021

Eda, convinta di celebrare un falso matrimonio, si è sposata con Deniz. In realtà il giovane amico ha organizzato tutto affinché le nozze siano valide.

Puntata in onda Mercoledì 10 novembre 2021

Serkan e Eda cercano disperatamente Deniz, e quando stanno per raggiungerlo, vengono rinchiusi dentro un garage da Erdem.

Puntata in onda Giovedì 11 novembre 2021

Aydan, Ayfer e Seyfi riescono a rintracciare Deniz e lo portano a casa. Seyfi, per evitare che fugga, offre al Sarachan un drink contenente la miscela che usa Ayfer per dormire, ignaro che lei vi abbia sciolto ulteriormente dentro una scatola intera di sonniferi!

Puntata in onda Venerdì 12 novembre 2021

Serkan vuole chiedere a Eda di sposarlo durante la festa alla Art-Life, a cui la Yildiz ha deciso di invitare anche Kemal. Nel frattempo Melo, scoperto che Selin aspetta un bambino, corre a dirlo a Eda proprio prima della festa.

Puntata in onda Sabato 13 novembre 2021

Eda, ancora sconvolta dalla rivelazione di Melo, arriva alla Art-Life, dove ad attenderla c'è Serkan pronto a farle la proposta. La Yildiz, convinta che sia sbagliato accettare di sposare il Bolat prima che sappia di aspettare un figlio da Selin, decide di rifiutare.

