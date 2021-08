Love is in the Air Anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021: Eda è incinta?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 9 al 13 agosto 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 9 al 13 agosto 2021 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 9 al 13 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 9 agosto 2021

I coniugi Kafescioglu si rivolgono a Eda e Serkan per ristrutturare la loro nuova casa, ma Eda non si sente bene: che sia incinta?

Puntata in onda Martedì 10 agosto 2021

Una serie di coincidenze: la strana nausea di Eda e la conversazione tra l'ex fidanzata di Serkan e la cliente, suggeriscono che Eda sia incinta.

Puntata in onda Mercoledì 11 agosto 2021

Serkan prepara il progetto per la ristrutturazione della proprietà dei Kafescioglu. Ma su questi disegni interviene Efe, per compromettere la riuscita dei lavori.

Puntata in onda Giovedì 12 agosto 2021

Per la prima volta, un progetto di ArtLife finisce nell'occhio del ciclone per il crollo in un cantiere, e Selin cerca di domare l'eco mediatico

Puntata in onda Venerdì 13 agosto 2021

All'Art Life sono in corso le indagini per capire chi abbia cercato di incastrare Serkan modificando il progetto della proprietà dei coniugi Kafescioglu.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.